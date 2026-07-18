Δεν πρόκειται για σκηνικό ούτε για ψηφιακό εφέ. Ένα πραγματικό, πλήρως λειτουργικό πλοίο πρωταγωνιστεί στη νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας», σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία κάνει πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη ως ένα φιλόδοξο κινηματογραφικό έπος.

Ανάμεσα στα στοιχεία που ξεχωρίζουν στην παραγωγή και δίνουν ζωή στο επικό ταξίδι του Οδυσσέα βρίσκεται το ξύλινο ωκεάνιο μακρόπλοιο τύπου longship «Draken Harald Hårfagre», κατασκευασμένο σε πραγματικό μέγεθος.

Σύμφωνα με το ART News, το Draken δεν αποτελεί κινηματογραφική κατασκευή, αλλά ένα αυθεντικό, απολύτως λειτουργικό πλοίο, το οποίο δημιουργήθηκε με απόλυτο σεβασμό στις παραδοσιακές τεχνικές ναυπήγησης των Βίκινγκς. Πριν από λίγες ημέρες ταξίδεψε στο Όσλο για την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας, με τον Εμανουέλ Πέρσον στο τιμόνι.

Ο επικεφαλής της αποστολής εξήγησε ότι η επιλογή ενός πραγματικού πλοίου αντί μιας ψηφιακής αναπαράστασης ήταν καθοριστική για την αυθεντικότητα της ταινίας. «Υπάρχουν στοιχεία από το πλοίο που δεν μπορείς να τα αντιγράψεις εύκολα: τη στιβαρότητα, τον ήχο των σχοινιών, το κυμάτισμα του πανιού, το πλήρωμα που γίνεται ένα παλεύοντας με τον αληθινό άνεμο και τα κύματα», ανέφερε. Όπως πρόσθεσε, «όταν ρίχνεις ένα αληθινό πλοίο σε αυτές τις συνθήκες, αυτό δίνει μια εντελώς άλλη αίσθηση στην οθόνη».

Την ίδια αίσθηση αυθεντικότητας περιέγραψε και η Zendaya, η οποία ενσαρκώνει τη θεά Αθηνά. Σε βίντεο από τα παρασκήνια της παραγωγής ανέφερε πως η εργασία σε ένα πραγματικό πλοίο αποτελεί μοναδική εμπειρία για έναν ηθοποιό. «Για μένα ως ηθοποιό, είναι τεράστια πολυτέλεια να δουλεύω σε ένα τόσο ρεαλιστικό περιβάλλον. Δεν χρειάζεται να προσποιούμαι ότι είμαι σε καράβι. Είμαι όντως πάνω στο καράβι και πλέουμε στα ανοιχτά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ιστορία του Draken Harald Hårfagre ξεκίνησε το 2010 στη Νορβηγία, όταν ο μεγιστάνας Σίγκουρντ Όσε αποφάσισε να υλοποιήσει το όνειρό του για την κατασκευή του μεγαλύτερου πλοίου των Βίκινγκς της σύγχρονης εποχής. Το σκάφος κατασκευάστηκε από ξυλεία δρυός, ακολουθώντας την παραδοσιακή τεχνική των επικαλυπτόμενων σανίδων που διατηρείται στη νορβηγική ναυπηγική παράδοση. Για την ολοκλήρωσή του χρησιμοποιήθηκαν επίσης πίσσα, σίδερο, κάνναβη και μετάξι.

Με την ολοκλήρωσή του, το Draken ξεπερνούσε τα 34 μέτρα σε μήκος και έφτανε σχεδόν τα 8 μέτρα σε πλάτος. Διαθέτει 50 κουπιά και κατάρτι ύψους 24 μέτρων, χαρακτηριστικά που το καθιστούν ένα εντυπωσιακό δείγμα της ναυπηγικής τεχνογνωσίας των Βίκινγκς.

Το 2012 καθελκύστηκε επισήμως και τέσσερα χρόνια αργότερα πραγματοποίησε το πρώτο του υπερατλαντικό ταξίδι, αποπλέοντας από τη Νορβηγία με προορισμό τη Βόρεια Αμερική και πλήρωμα 32 ναυτικούς.

Περιγράφοντας την εμπειρία της πλεύσης με το ιστορικό σκάφος, ο Εμανουέλ Πέρσον σημείωσε: «Όταν στέκεσαι στο κατάστρωμά του, συνειδητοποιείς αμέσως ότι το να διασχίσεις τον ωκεανό με ένα τέτοιο πλοίο των Βίκινγκ δεν είναι μια απλή υπόθεση». Και κατέληξε: «Ήταν μια εμπειρία παγωμένη, επικίνδυνη, τυλιγμένη στην αλμύρα της ανοιχτής θάλασσας, ωστόσο πανέμορφη και βαθιά ανθρώπινη».