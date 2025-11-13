Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ του Ομήρου στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα από την παιδική σκηνή της Γιούλης Ηλιοπούλου με μουσική του Αντώνη Μιτζέλου

Μια συναρπαστική, φαντασμαγορική νέα υπερπαραγωγή βασισμένη στο αριστούργημα του Ομήρου, έρχεται να ταξιδέψει μικρούς και μεγάλους στον μαγικό κόσμο της ελληνικής μυθολογίας, μέσα από την κλασική ιστορία του Οδυσσέα.

Μετά από τις μεγάλες επιτυχίες 20 ετών , η δημοφιλής σκηνοθέτις και δημιουργός Γιούλη Ηλιοπούλου υπογράφει και παρουσιάζει τη νέα παιδική-εφηβική παράσταση «Οδύσσεια», εμπνευσμένη από τη διαχρονική αξία της πίστης, της εξυπνάδας, της αγάπης και της επιμονής στο στόχο.

Το αριστούργημα του Ομήρου έρχεται να μας ταξιδέψει στο πιο συναρπαστικό θεατρικό ταξίδι του πολυμήχανου Οδυσσέα από την Τροία μέχρι την Ιθάκη.

Μια θεαματική παραγωγή από το Τεχνοδρόμιο σε θεατρική μεταφορά και σκηνοθεσία Γιούλης Ηλιοπούλου και μουσική επένδυση του σπουδαίου συνθέτη των μεγάλων επιτυχιών Αντώνη Μιτζέλου ( Τερμίτες).

Το μεγάλο ταξίδι του Οδυσσέα από την Τροία μέχρι την Ιθάκη, οι απίστευτες περιπέτειες του θρυλικού ήρωα στο αριστουργηματικό έπος του Ομήρου ζωντανεύουν σε μια μαγική σύνθεση παράστασης και μας διδάσκουν μεταξύ άλλων ότι η επιμονή στο στόχο μας οδηγεί πάντα , όσα εμπόδια κι αν συναντήσουμε , στην πατρίδα που όλη ψάχνουμε στην ψυχή μας.

Με διπλή διανομή είκοσι ηθοποιών για την Αθήνα στο Θέατρο Πειραιώς 131 και για την Θεσσαλονίκη στο Ράδιο Σίτυ, ενώ η παράσταση θα ταξιδέψει σε επιλεγμένες πόλεις σε όλη την Ελλάδα.

Η παράσταση θα ντυθεί με κοστούμια εποχής και προβολές video mapping, σπαθογραφίες, ειδικές κατασκευές και εντυπωσιακά κινησιολογικά στοιχεία που συνθέτουν ένα θεαματικό άρτιο αποτέλεσμα για το αριστουργηματικό κείμενο του Ομήρου.

Ένας μεγάλος θίασος με εξαιρετικά ταλαντούχους ηθοποιούς με ειδικές δεξιότητες θα ερμηνεύσουν συνδυάζοντας τον λόγο με ευφάνταστα ακροβατικά στοιχεία δημιουργώντας μαγευτικές εικόνες.

Τον Οδυσσέα στις αθηναϊκές παραστάσεις ερμηνεύει ο Μάνος Πίντζης και στην β΄διανομή για την περιφέρεια ο Σπύρος Ιωάννου.

Η πρεμιέρα της Οδύσσειας θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 23/11/2025 στο πανέμορφο θέατρο Πειραιώς 13

Συντελεστές

Ελεύθερη απόδοση – Σκηνοθεσία : Γιούλη Ηλιοπούλου

Πρωτότυπη μουσική: Αντώνης Μιντζέλος

Κοστούμια: Κρίστελ Καπερώνη

Κινησιολογία Γιουλη Ηλιοπουλου

Σκηνικά: Τζούλια Μάρκο

Video mapping Λεωνιδας Φουντουλης Ειδικές κατασκευές Θοδωρής Τσιμπλακης Γραφιστικά Αντώνης Σταμάτης Επικοινωνία Ανθη Καραγιαννη Γραμματεία Τατιανα Κογια Διεύθυνση παραγωγής Αντώνης Μαρκογιαννης Παραγωγή Τεχνοδρομιο

Πρωταγωνιστούν

Α ΔΙΑΝΟΜΗ

Οδυσσέας ο Μάνος Πίντζης

Τζούλια Σπυροπούλου

Κώστας Γόνης

Δέσποινα Κασιώτη

Χρήστος Γιαννακάκος

Τιγκράν Αμπραμιάν

Νώντας Μουντζουρέας

Παρασκευή Τζαρτζιάνη

Γιώργος Τζερνιάς

Μάριος Σέρτζιο Μπούσι

Β ΔΙΑΝΟΜΗ

Οδυσσέας ο Σπύρος Ιωάννου

Νίκος Ζιάγκος

Κασσάνδρα Μπαφαλούκου

Μίνα Πρωτόπαπα

Σουρίλας Θανάσης

Μάριος Σέρτζιο Μπούσι

Χατζηνίκου Ειρήνη

Κοντού Στεφανία

Έλλη Λορέντη