Με έναν ευρηματικό τρόπο επέλεξαν οι συντελεστές της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν να προωθήσουν την πολυαναμενόμενη κινηματογραφική πρεμιέρα της ταινίας, παρουσιάζοντας ένα πρωτότυπο βίντεο που ανακεφαλαιώνει τα γεγονότα της «Ιλιάδας», εμπνευσμένο από τον Όμηρο και το δακτυλικό εξάμετρο.

Στο βίντεο συμμετέχει ολόκληρο το εντυπωσιακό χολιγουντιανό καστ, με τον Ματ Ντέιμον, τη Ζεντάγια, τον Τομ Χόλαντ, τη Σαρλίζ Θερόν και τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές να εξηγούν ότι η υπόθεση της ταινίας εκτυλίσσεται μετά τα γεγονότα της «Ιλιάδας».

Παράλληλα, παρουσιάζουν τις βασικές εξελίξεις της ιστορίας αξιοποιώντας το χαρακτηριστικό μέτρο της αρχαίας ελληνικής επικής ποίησης, συστήνουν τους χαρακτήρες που υποδύονται, αναφέρονται στον Τρωικό Πόλεμο και θυμίζουν τα μυθικά πλάσματα που συναντά ο Οδυσσέας κατά το περιπετειώδες ταξίδι της επιστροφής του στην Ιθάκη.

Η πρωτότυπη αυτή προωθητική καμπάνια βρέθηκε στο επίκεντρο του «The Tonight Show» καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Τη Δευτέρα (13/7) πρώτος εμφανίστηκε ως καλεσμένος ο Τομ Χόλαντ, ο οποίος υποδύεται τον Τηλέμαχο. Την Τρίτη ακολούθησε ο Ματ Ντέιμον, που ενσαρκώνει τον βασιλιά της Ιθάκης, Οδυσσέα, ενώ την Τετάρτη τη σκυτάλη πήρε η Ζεντάγια, η οποία υποδύεται τη θεά Αθηνά. Την Πέμπτη ολοκληρώθηκε η σειρά των εμφανίσεων με τη Λουπίτα Νιόνγκο, η οποία στην ταινία έχει διπλό ρόλο, καθώς υποδύεται τόσο την Ελένη της Τροίας όσο και την Κλυταιμνήστρα.