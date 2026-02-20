Για τις ανάγκες της νέας θεατρικής παραγωγής «Οδύσσεια» του Ηλία Καρελλά, της οποίας οι παραστάσεις προγραμματίζεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2026, στο θέατρο ΚΑΠΠΑ,ο θίασος προχωρά στη διενέργεια ακρόασης για άνδρες ηθοποιούς ερμηνευτικής ηλικίας 20-50 ετών.

Η διαδικασία της ακρόασης θα περιλαμβάνει:

– Δύο μονολόγους, κινητικό αυτοσχεδιασμό, τραγούδι.

Η γνώση μουσικού οργάνου θα συνεκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν, χωρίς να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και τουλάχιστον δύο πρόσφατες φωτογραφίες στο email του θιάσου:

audition.karellastheatercompany@gmail.com

Η επιλογή των υποψηφίων που θα κληθούν στην ακρόαση θα πραγματοποιηθεί βάσει του υλικού που θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω email σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής αιτήσεων: 1 Μαρτίου 2026.

Η αποστολή προσκλήσεων για συμμετοχή στην ακρόαση θα ολοκληρωθεί έως τις 10 Μαρτίου 2026.

Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί έως το τέλος Μαρτίου.