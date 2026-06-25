Η Κυριακή Γιαννοπούλου παρουσιάζει την ατομική της έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Οφηλία», μια εικαστική προσέγγιση που αντλεί έμπνευση από τη διαχρονική γυναικεία μορφή της λογοτεχνίας και διερευνά ζητήματα μνήμης, ευαισθησίας, ταυτότητας και εσωτερικού κόσμου.

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα», από τις 9 έως τις 17 Ιουλίου 2026, προσκαλώντας το κοινό σε ένα ταξίδι εικόνων, χρωμάτων και συναισθημάτων.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 19:00.

Η καλλιτέχνιδα είναι απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών Φλώρινας, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, και του 3ου Εργαστηρίου Ζωγραφικής.

Χώρος Έκθεσης

Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα»

Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλονίκης

11851, Θησείο, Αθήνα

Διάρκεια Έκθεσης: 9 – 17 Ιουλίου 2026

Εγκαίνια: Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, ώρα 19:00