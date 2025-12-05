Λίγα πράγματα στο Χόλιγουντ είναι πιο αβέβαια από τη φήμη. Για πολλούς ηθοποιούς, η λάμψη κρατάει λίγο: ακόμη και πρόσωπα που κάποτε έβλεπες παντού μπορεί ξαφνικά να χαθούν από το προσκήνιο — είτε λόγω μιας αποτυχίας στο box office είτε απλώς επειδή το κοινό σταμάτησε να τους αναζητά. Η πρόσφατη ιστορία της βιομηχανίας του θεάματος είναι γεμάτη παραδείγματα σταρ που για ένα διάστημα ήταν παντού, αλλά με τον καιρό ξεθώριασαν, αποδεικνύοντας πόσο ρευστή είναι η επιτυχία και πόσο τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο.

Τζούλια Στάιλς

Η Τζούλια Στάιλς έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής χάρη στο ρομαντικό χιτ «10 Things I Hate About You». Έπαιξε και σε άλλες επιτυχημένες ταινίες και έγινε βασικό κομμάτι του franchise Bourne. Παρ’ όλα αυτά, δεν κατάφερε να ανακτήσει την προηγούμενη δημοτικότητά της, κάτι που μοιάζει άδικο αν σκεφτεί κανείς το ταλέντο και την ευελιξία που έδειξε νωρίτερα.

Ράιαν Φίλιπ

Με τα ξανθά μαλλιά και το αγορίστικο παρουσιαστικό του, ο Ράιαν Φίλιπ ήταν από τα πιο χαρακτηριστικά είδωλα των 90s. Έπαιξε σε επιτυχίες όπως το «Ξέρω τι έκανες το περασμένο καλοκαίρι» και το «Σκληρές Προθέσεις». Αν και η κινηματογραφική του καριέρα δεν κράτησε την ίδια δυναμική, βρήκε ξανά σταθερό βηματισμό στην τηλεόραση, με κορυφαίο παράδειγμα τη σειρά «Shooter».

Μπρένταν Φρέιζερ

Ο Μπρένταν Φρέιζερ έγινε γνωστός από ανάλαφρες περιπέτειες όπως ο «Τζορτζ της Ζούγκλας» και η σειρά «Η Μούμια». Μετά, όμως, η καριέρα του πήρε την κατηφόρα και για χρόνια έμεινε στη σκιά. Μόνο τα τελευταία χρόνια, με εμφανίσεις στην τηλεόραση και κυρίως με το επιβλητικό comeback του στο The Whale —που του χάρισε και Όσκαρ— ξαναβρήκε το βήμα του, αν και ακόμα δεν έχει ανακτήσει την πάλαι ποτέ καθολική του παρουσία.

Ορλάντο Μπλουμ

Ο Ορλάντο Μπλουμ έγινε ευρέως γνωστός ως Λέγκολας στον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» και μετά στους «Πειρατές της Καραϊβικής». Η πορεία του αργότερα κάπως κόπασε, αλλά κράτησε επαφή με το κοινό μέσω ταινιών όπως το Carnival Row και μερικών θεατρικών εμφανίσεων.

Τζος Χάρτνετ

Ο Τζος Χάρτνετ ήταν από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα των 90s και των early 00s. Καθώς περνούσαν τα χρόνια, όμως, απομακρύνθηκε από τα blockbuster και πέρασε περισσότερο στην τηλεόραση — με κορυφαίο παράδειγμα το Penny Dreadful. Η πορεία του δείχνει να αναζωπυρώνεται χάρη στον ρόλο του στο «Trap» του M. Night Shyamalan.

Τόμπι Μαγκουάιρ

Ο Τόμπι Μαγκουάιρ σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά ως ο Spider-Man του Sam Raimi. Στη δεκαετία του 2010, όμως, αποσύρθηκε κάπως από το επίκεντρο. Εκτός από μερικές σημαντικές εξαιρέσεις, όπως το Spider-Man: No Way Home και το Babylon, κρατά χαμηλούς τόνους — κάτι που κάνει πολλούς να περιμένουν ένα γερό comeback.

Ντέιβιντ Σπέιντ

Ο Ντέιβιντ Σπέιντ έγινε γνωστός μέσα από το SNL και έπειτα από σειρές και ταινίες όπως το Just Shoot Me και το Tommy Boy. Αν και πλέον εμφανίζεται λιγότερο, συνεχίζει να κάνει τηλεοπτικές παρουσίες και voice acting.

Γιος του Martin Sheen και μέλος του θρυλικού Brat Pack, ο Εμίλιο Εστεβέζ ήταν παντού τη δεκαετία του ’80. Με τον καιρό στράφηκε περισσότερο στη σκηνοθεσία, αν και έκανε μερικές αξιοσημείωτες επιστροφές, όπως στη σειρά The Mighty Ducks.

Τζιμ Κάρεϊ

Ο Τζιμ Κάρεϊ ήταν από τα μεγαλύτερα ονόματα των 90s, με επιτυχίες που έγραψαν ιστορία στην κωμωδία. Αργότερα δοκίμασε πιο δραματικούς ρόλους, αλλά σταδιακά απομακρύνθηκε από τα φώτα. Το ευρύ κοινό τον ξαναείδε με θέρμη στον ρόλο του Dr. Robotnik στις ταινίες Sonic.

Ντάνα Κάρβεϊ

Άλλος ένας σταρ του SNL, οΝτάνα Κάρβεϊ γνώρισε τεράστια επιτυχία με το Wayne’s World. Στα τέλη των 90s, όμως, η πορεία του άρχισε να πέφτει. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται κυρίως με voice acting.

Τζον Χέντερ

Ο Τζον Χέντερ έμεινε αξέχαστος χάρη στο Napoleon Dynamite και το Blades of Glory. Παρότι συνεχίζει να δουλεύει, δεν έχει ξαναπιάσει το επίπεδο απήχησης των πρώτων του επιτυχιών.

Τζίνα Ντέιβις

Η Τζίνα Ντέιβις σάρωσε τη δεκαετία του 80 και του 90 με έργα όπως το Thelma & Louise και το A League of Their Own. Κάποιες αποτυχίες την έκαναν να στραφεί περισσότερο στην τηλεόραση και στη δράση υπέρ της ισότητας των φύλων στο Χόλιγουντ. Έκανε και αξιοσημείωτες εμφανίσεις, όπως στη σειρά Grey’s Anatomy.

Μάικ Μάιερς

Ο Μάικ Μάιερς έγραψε ιστορία με το Wayne’s World και τον Austin Powers, αλλά αργότερα συμμετείχε σε ταινίες που δεν είχαν ανάλογη επιτυχία. Παρότι συνεχίζει να εμφανίζεται σε τηλεόραση και άλλες παραγωγές, δεν έχει ξαναφτάσει τα παλιά ύψη.

Άστον Κούτσερ

Ο Άστον Κούτσερ έγινε διάσημος με το That ’70s Show και στη συνέχεια με μια σειρά από επιτυχημένες κωμωδίες. Τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται πιο σποραδικά, χωρίς έργο που να φτάνει τη δυναμική των πρώτων του επιτυχιών.

Γουινόνα Ράιντερ

Η Γουινόνα Ράιντερ έγινε αγαπημένη του κοινού από το Beetlejuice και άλλους εμβληματικούς ρόλους. Μετά το περιστατικό με την κλοπή σε κατάστημα, η καριέρα της πέρασε κρίση, αλλά δεν εξαφανίστηκε ποτέ εντελώς. Η μεγάλη επιστροφή της ήρθε με το Stranger Things, που την ξαναέφερε στο επίκεντρο.

Μακόλεϊ Κάλκιν

Το απόλυτο παιδικό αστέρι των 90s, ο Μακόλεϊ Κάλκιν έγινε θρύλος με τα «Μόνος στο σπίτι». Αν και η πορεία του στη συνέχεια ήταν ασταθής, κράτησε μια παρουσία με έργα όπως το Party Monster, ενώ έκανε και μια αξιομνημόνευτη εμφάνιση στο American Horror Story.

Ρικ Μοράνις

Ο Ρικ Μοράνις ήταν ένας από τους πιο αγαπητούς σταρ των 80s, με συμμετοχές σε Ghostbusters, Honey, I Shrunk the Kids και άλλα. Από τα τέλη των 90s αποσύρθηκε κυρίως για οικογενειακούς λόγους και από τότε κάνει μόνο πολύ επιλεγμένες εμφανίσεις.

Τζόναθαν Τέιλορ Τόμας

Ο απόλυτος έφηβος καρδιοκατακτητής ( των 90s, ο Τζόναθαν Τέιλορ Τόμας) έγινε διάσημος με το Home Improvement και τη φωνή του νεαρού Simba στο Lion King. Στα τέλη της δεκαετίας απομακρύνθηκε από τη δημοσιότητα για να συνεχίσει τις σπουδές του και έκτοτε εμφανίζεται πιο διακριτικά, κυρίως πίσω από τις κάμερες.

Κάμερον Ντίαζ

Η Κάμερον Ντίαζ υπήρξε από τα μεγαλύτερα ονόματα των 90s και 00s, κυρίως χάρη στις ρομαντικές κωμωδίες και στους ρόλους που την ανέδειξαν σε σύμβολο της εποχής. Αποσύρθηκε σχεδόν πλήρως τη δεκαετία του 2010, αλλά επέστρεψε πρόσφατα με την ταινία Back in Action.

Μεγκ Ράιαν

Η Μεγκ Ράιαν ήταν η απόλυτη βασίλισσα των ρομαντικών κομεντί, με τεράστιες επιτυχίες όπως το «Άγρυπνος στο Σιάτλ» και το «Έχεις μήνυμα». Από το 2000 και μετά προτίμησε πιο μικρές ανεξάρτητες ταινίες και τη σκηνοθεσία, ενώ έκανε και αρκετές εμφανίσεις στην τηλεόραση.

