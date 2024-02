Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, μαζί με τους ακόμα 9 εταίρους του HEMI (Hub for the Exchange of Music Innovation), βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουν τους 27 υποψήφιους που θα συμμετάσχουν στην τέταρτη διοργάνωση των HEMI Music Awards (HMA)!

Από τους συνολικά 325 Ευρωπαίους καλλιτέχνες που δήλωσαν συμμετοχή για τα φετινά HMA – όλοι τους πολύ ιδιαίτεροι και προερχόμενοι από μια μεγάλη γκάμα μουσικών ειδών και backgrounds – από 9 χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η διεθνής κριτική επιτροπή ανέλαβε να επιλέξει 27 καλλιτέχνες και συγκροτήματα (3 από κάθε χώρα) που πληρούσαν τα κριτήρια του διαγωνισμού στο μέγιστο βαθμό.

Σε αυτή τη φάση του διαγωνισμού, οι 27 υποψήφιοι, ανάμεσά τους και οι 3 ελληνικές συμμετοχές, θα επωφεληθούν από ένα πακέτο που περιλαμβάνει τη συμμετοχή τους σε online meetings, παρουσιάσεις και webinars σχετικά με τον μουσικό κλάδο, την παρουσία τους σε μεγάλα ευρωπαϊκά showcases φεστιβάλ και συνέδρια αλλά και προβολή σε διεθνή media.

Ωστόσο, μόνο οι 9 απ’ αυτούς (1 από κάθε χώρα) θα περάσουν στη δεύτερη φάση του HMA2024, κερδίζοντας εξατομικευμένη υποστήριξη, ανωτέρου επιπέδου εκπαίδευση, networking και την δυνατότητα να παίξουν ζωντανά σε κάποια από τα φεστιβάλ και συνέδρια των 9 εταίρων του HEMI.

Στην τρίτη και τελευταία φάση, ο νικητής θα βραβευθεί με συνολικό έπαθλο αξίας 5.000€ και θα έχει την ευκαιρία να παίξει ζωντανά σε ένα μεγάλο μουσικό φεστιβάλ της Ευρώπης λαμβάνοντας παράλληλα την κατάλληλη υποστήριξη και καθοδήγηση για να απογειώσει την καριέρα του διεθνώς!

Όλες οι δραστηριότητες των HEMI Music Awards συνδυάζουν θεωρία και πράξη, και – το πιο σημαντικό – προσφέρουν μια μοναδική μουσική εμπειρία!

Εδώ αναλυτικά όλοι οι υποψήφιοι για τα HEMI Music Awards 2024:

https://hemimusichub.com/hemi-music-awards-2024/

Εσθονία

Anna Kaneelina

Bedless Bones

Maria Kallastu

Σλοβενία

Astrid-

KiKi

3:rma

Ουγγαρία

Freakin’ Disco

Ivan & The Parazol

Maluridé

Βόρεια Μακεδονία

Funk Shui

Lufthansa

Vagina Corporation

Πολωνία

Baasch

Franek Warzywa&MłodyBudda

Immortal Onion

Ρουμανία

Alone at Parties

Dimitri’s Bats

Musspell

Σερβία

KeniNijeMrtav

PetarZ

Tamara Kezz

Ελλάδα

ΑΜΚΑ

Bhukhurah

VIKKIE x BLK CLD

Τσεχία

Aiko

IslandMint

OMNION

Το HEMI MusicAwards (HMA) είναι ένα talent program για καλλιτέχνες που θέλουν η μουσική τους να φτάσει σε νέες αγορές και κοινά, που αισθάνονται έτοιμοι να χτίσουν διεθνή καριέρα. Διοργανώνεται από το HEMI (Hub for the Exchange of Music Innovation), μία ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στόχο έχει την παροχή υποστήριξης σε καλλιτέχνες και επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας που προέρχονται από τις 9 χώρες που συμμετέχουν στο HEMI: Τσεχία, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία και Σλοβενία.

Περισσότερες πληροφορίες: Εδώ