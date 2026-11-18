Με αφορμή την 39η τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου, στις 16 Ιανουαρίου 2027, και σε αναγνώριση της μοναδικής συμβολής τους στην τέχνη του κινηματογράφου, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, θα απονείμει στους σπουδαίους Βέλγους σκηνοθέτες, τους αδελφούς Ζαν Πιέρ και Λικ Νταρντέν το Ευρωπαϊκό Βραβείο Συνολικής Προσφοράς, τιμώντας τη σημαντική συνεισφορά τους στον κινηματογράφο μέσα από τη σκηνοθεσία, τη συγγραφή σεναρίων και την παραγωγή.

Ανάμεσα στους πλέον διεθνώς αναγνωρισμένους κινηματογραφιστές που έχει αναδείξει το Βέλγιο, οι αδελφοί Νταρντέν αφιέρωσαν περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες στο να διερευνούν τι σημαίνει να ζει κανείς σε μία κοινωνία που διαμορφώνεται από τις ανισότητες, τη μετανάστευση και τις οικονομικές πιέσεις.

Ξεκινώντας την καριέρα τους στα τέλη της δεκαετίας του 1970, ως δημιουργοί ντοκιμαντέρ, ανέπτυξαν ένα σημαντικό έργο που διακρίνεται για την ευαισθησία, την ακρίβεια και την προσεκτική ματιά στις ζωές των απλών ανθρώπων. Αυτά τα πρώτα ντοκιμαντέρ έθεσαν τα θεμέλια για τη διαχρονική αφοσίωσή τους στον κοινωνικά στρατευμένο κινηματογράφο. Το 1987, τα δύο αδέλφια γύρισαν την πρώτη τους μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας, ενώ το 1994 ίδρυσαν την εταιρεία παραγωγής τους, Les Films du Fleuve.

Το 1999 κέρδισαν τον πρώτο Χρυσό Φοίνικα για το αριστουργηματικό φιλμ «Rosetta», μία ταινία που παρακολουθεί τους αγώνες μίας νεαρής γυναίκας να βρει εργασία και να ξεφύγει από τη φτώχεια και εδραίωσε τη θέση τους ανάμεσα στους κορυφαίους δημιουργούς του σύγχρονου κινηματογράφου.

Οι αδελφοί Νταρντέν, διατηρώντας μία σταθερή παρουσία στο Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβαλ των Καννών, με το δραματικό «The Child» το 2005 κερδίζουν τον δεύτερο Χρυσό Φοίνικα, ενώ για το φιλμ The Kid With a Bike» τιμώνται με το Μεγάλο Βραβείο. Το 2019 λαμβάνουν το Βραβείο Σκηνοθεσίας για το έξοχο «Young Ahmed».

Επίσης, αξιοποιώντας το κύρος τους στον καλλιτεχνικό και διεθνή κινηματογράφο, οι Νταρντέν έχουν διαγράψει μία αξιόλογη διαδρομή και ως παραγωγοί, αναλαμβάνοντας μέσω των εταιρειών τους Dérives και Les Films du Fleuve την παραγωγή ταινιών άλλων σκηνοθετών από το Βέλγιο και ολόκληρο τον κόσμο. Το έργο τους έχει τιμηθεί επανειλημμένα από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου.

Κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, ο Ζαν Πιέρ Νταρντέν και ο Λικ Νταρντέν θα είναι επίτιμοι προσκεκλημένοι στην 39η Τελετή Απονομής των Βραβείων Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου στις 16 Ιανουαρίου 2027 στην Αθήνα, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας www.europeanfilmawards.eu.

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, έχει αναλάβει τη διοργάνωση της κεντρικής τελετής και των παράλληλων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τον Ιανουάριο του 2027. Η διοργάνωση θα υποστηριχθεί από σημαντικούς δημόσιους φορείς, όπως το υπουργείο Πολιτισμού, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το υπουργείο Τουρισμού, τον Δήμο Αθηναίων, την Περιφέρεια Αττικής, την ΕΡΤ και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η τελετή απονομής των Βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιανουαρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.