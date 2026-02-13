Οι Άγιοι Απόστολοι Ακύλας και Πρίσκιλλα ήταν ζευγάρι Ιουδαίων που μυήθηκε στον Χριστιανισμό από τον Απόστολο Παύλο. Κατοικούσαν στην Κόρινθο και εξασκούσαν το επάγγελμα του σκηνοποιού. Η μνήμη τους εορτάζεται στις 13 Φεβρουαρίου και μεμονωμένα του Ακύλα στις 14 Ιουλίου.

Κατά τον διωγμό των Εβραίων από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Κλαύδιο (41-54), ο Ακύλας και η Πρίσκιλλα αναγκάστηκαν να φύγουν από τη Ρώμη, όπου έμεναν, και να καταφύγουν στην Κόρινθο, όπου ασκούσαν το επάγγελμα του σκηνοποιού. Εκεί μυήθηκαν από τον Απόστολο Παύλο στον χριστιανισμό και τον ακολούθησαν στις αποστολικές του περιοδείες.

Δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για το τέλος τους. Βάσιμη είναι η άποψη ότι κοιμήθηκαν εν ειρήνη, ενώ μερικοί συναξαριστές αναφέρουν ότι αποκεφαλίστηκαν από τους ειδωλολάτρες.

Το 2000 ο μακαριστός Aρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, στην προσπάθειά του να φέρει πιο κοντά τη νεολαία στην Εκκλησία, πρότεινε να εορτάζεται η γιορτή των ερωτευμένων στις 13 Φεβρουαρίου, ημέρα που η Ορθοδοξία τιμά τη μνήμη των Αγίων Ακύλα και Πρίσκιλλας.

