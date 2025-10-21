Η θεατρική παράσταση «Οι Ανέγγιχτες», μια δημιουργία των Αντώνη Χανιώτη και Λάμπρου Κομζιά παρουσιάζεται στο Θέατρο Χώρος από τις 14 Νοεμβρίου έως τις 28 Δεκεμβρίου 2025.

Πρόκειται για ένα έργο που γράφτηκε για να επισφραγίσει τη μοναδικότητα του Ανθρώπου και να αναδείξει εναργώς την ειδοποιό διαφορά του με οτιδήποτε άλλο προσπαθήσει στο μέλλον να τον μιμηθεί.

Το κλειστοφοβικό περιβάλλον μιας cult αμερικάνικης αίρεσης αποτελεί το ιδανικό υπόβαθρο για να διερευνηθεί σε βάθος η ικανότητα του ανθρώπινου πνεύματος να παραμένει ζωντανό ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες.

Το απρόσμενο φινάλε διατρανώνει με απέραντη ευαισθησία πως ακόμα και όταν όλοι οι δρόμοι της ζωής μοιάζουν να οδηγούν σε αδιέξοδο, το εσώτατο περιεχόμενο της ανθρώπινης ψυχής παραμένει απρόσιτο, ανυπέρβλητο και πάντα μεγαλειώδες.

Η ιστορία

Τρεις αδερφές, η Ρεβέκκα, η Ραχήλ και η Αθαλία, είναι τα τελευταία μέλη της αίρεσης των ανέγγιχτων. Ζουν απομονωμένες σε ένα δάσος της βόρειας Αμερικής προσμένοντας με αγωνία την εκπλήρωση μιας προφητείας για το τέλος του κόσμου. Oλα όμως περιπλέκονται επικίνδυνα όταν φτάνει στο σπίτι τους ένας μυστηριώδης ξένος.

Σημείωμα σκηνοθέτη

Τι απομένει από τον άνθρωπο όταν ο κόσμος γύρω του καταρρέει; Τι γίνεται όταν η πίστη μετατρέπεται σε φυλακή, όταν είσαι εγκλωβισμένη στο ψέμα σου, όταν η ελευθερία μοιάζει επικίνδυνη, όταν η αλήθεια γίνεται πιο ακριβή κι από το ίδιο το αίμα;

«Οι Ανέγγιχτες» είναι μια ιστορία εγκλωβισμού και λύτρωσης. Τρεις αδελφές, απομονωμένες μέσα σε ένα παραθρησκευτικό καταφύγιο, παλεύουν ανάμεσα στις προφητείες που κληρονόμησαν και στις φωνές που τις καλούν να ζήσουν και όλα ανατρέπονται όταν ένας Ξένος εισβάλλει στη ζωή τους.

Στη δική μας εποχή, με fake news, κοινωνικές φούσκες, ακραίες πολώσεις και έναν αόρατο αλλά πανταχού παρόντα τεχνολογικό έλεγχο, η ιστορία αυτή δεν είναι απλώς ένα θεατρικό έργο. Είναι ένας καθρέφτης που μας ρωτάει: Μήπως κι εμείς ζούμε σε μια φυλακή που βαφτίσαμε «κανονικότητα»; Οι «Ανέγγιχτες» μιλούν για τον άνθρωπο που διψά να μείνει άνθρωπος. Με τα λάθη του, τις αντιφάσεις του, την τρέλα του, μα και με την ανυπέρβλητη δύναμη να ελπίζει, να αντιστέκεται και να αγαπά.

Οι Ανέγγιχτες απευθύνονται σε κάθε σκεπτόμενο πρόσωπο και αποτελούν φόρο τιμής στον “άνθρωπο” που, ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές του ήταν, είναι και θα είναι το ανυπέρβλητο μυστήριο του σύμπαντος.

Σας παρακαλούμε, μην αποκαλύψετε το φινάλε. Αφήστε τους επόμενους να το απολαύσουν όπως και εσείς, απροειδοποίητα.

Συντελεστές:

Συγγραφείς: Αντώνης Χανιώτης – Λάμπρος Κομζιάς

Σκηνοθεσία: Αντώνης Χανιώτης

Μουσική: Αντώνης Χανιώτης

Στίχοι: Λάμπρος Κομζιάς – Έλλη Δαδήρα

Σκηνικά – Κοστούμια: Δήμητρα Μαρίνη

Χορογραφίες – Κινησιολογία: Χριστιάνα Σκιαδά-Πομόνη

Ενορχήστρωση – Παραγωγή:Βασίλης Αβραντίνης, Φίλιππος Γέμελας, Athensmusic Group

Φωτογραφίες – Βίντεο: Πάτροκλος Σκαφίδας

Παίζουν και τραγουδούν επί σκηνής (αλφαβητικά):

Έλλη Δαδήρα, Δημήτρης Σαμαράς, Ελένη Σαμπαριώτη, Παρασκευή Τζιαρτζιάνη, Χαρά Φιούρη.

Θέατρο Χώρος, Πραβίου 6-8, Βοτανικός, τηλέφωνο 213426736

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Παρασκευή & Σάββατο: 21:00

Κυριακή: 20:00

Διάρκεια: 85’

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος 15€, Ανέργων, ΑμεΑ, φοιτητικό/μαθητικό: 12€, ομαδικές κρατήσεις: 10€

Προπώληση: ticketmaster.gr

Επιμέλεια: Σ. Κ.