Η παράσταση «Αντι-γόνοι» της Κάλλιας Θεοδοσιάδη είναι μια πρωτότυπη δραματουργική σύνθεση που επαναδιαπραγματεύεται τον μύθο της Αντιγόνης του Σοφοκλή μέσα από το πρίσμα της αφροβραζιλιάνικης τέχνης της Capoeira. Δημιουργεί μια γέφυρα πολιτισμών, συνδέοντας την Αντιγόνη –διαχρονικό σύμβολο αντίστασης και αγώνα για την ελευθερία– με τον αντιστασιακό χαρακτήρα της Capoeira, η οποία γεννήθηκε ως μέσο επιβίωσης και αντίστασης των Αφρικανών σκλάβων στη Βραζιλία.

Φύλακες της μνήμης και της τιμής. Σώματα που αντιστέκονται. Φωνές που αρνούνται να υποταχθούν. Οι «Αντι-γόνοι» στέκονται απέναντι στην εξουσία του Κρέοντα, συγκρούονται, γίνονται μάρτυρες και διεκδικούν το αυτονόητο: την ελευθερία και την ανθρώπινη ακεραιότητα.

Με εργαλείο τον χορό, τη μάχη, το θέατρο και τη ζωντανή μουσική, η παράσταση συνθέτει ένα υβριδικό σκηνικό σύμπαν όπου συναντώνται διαφορετικές πολιτισμικές αναφορές. Οι αφροβραζιλιάνικοι ρυθμοί, η αρχαιοελληνική παράδοση και τα σύγχρονα ηλεκτρονικά ηχοτοπία, δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου το παρελθόν συνομιλεί με το παρόν, το συλλογικό με το ατομικό, και το τοπικό με το παγκόσμιο.

Οι «Αντί-γονοι» που είναι αποτέλεσμα ερευνητικής, εργαστηριακής διαδικασίας με ακαδημαϊκό υπόβαθρο και τη συνεργασία καλλιτεχνών από διαφορετικά πεδία (μουσική, χορός, θέατρο και Capoeira), δημιουργούν ένα ολιστικό, τελετουργικό και διαπολιτισμικό θέατρο.

Μια παράσταση που μετατρέπει τη θεατρική εμπειρία σε συμμετοχική πράξη, καλλιεργώντας τον διαπολιτισμικό διάλογο και φωτίζοντας την αέναη σύγκρουση ανθρώπου και εξουσίας, πέρα από σύνορα και εποχές.

Για τρεις μόνο παραστάσεις, την Πέμπτη 15, 22 & 29 Ιανουαρίου 2026 στο Θέατρο Ροές.

Η παράσταση ανεβαίνει με την αιγίδα της Πρεσβείας της Βραζιλίας στην Ελλάδα και την ευγενική υποστήριξη των Orthoreform– Ανδρονίκης Δράκου, Progenesis, DeaHellas και Αθανάσιου Κουκάκη (Orthopedic)

Πληροφορίες Παράστασης:

Χώρος: Θέατρο Ροές

Ημερομηνίες: Πέμπτη 15, 22 & 29 Ιανουαρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:15

Διάρκεια: 70 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Εισιτήρια:

15€ (κανονικό), 12€ (μειωμένο: φοιτητικό, άνω των 65 και ατέλειες), 10€ (ΑΜΕΑ, άνεργοι)

Προσφορά προπώλησης για αγορές έως (10/1): 10€

https://www.more.com/gr-el/tickets/dance/anti-gonoi-sto-theatro-roes

Συντελεστές

Σύλληψη, Σκηνοθεσία, Χορογραφία: Κάλλια Θεοδοσιάδη

Σύμβουλος σκηνοθεσίας: Λέτα Αμπαζή

Μετάφραση – Σύμβουλος δραματουργίας:Μαρία Σικιτάνο

Μουσική Σύνθεση – Σχεδιασμός Ήχου: Κώστας Χαριτάτος

Σχεδιασμός Φωτισμού: Γιάννης Ζέρβας

Κοστούμια: Νέλη Αλκάδη

Φωνητική Προετοιμασία – Αυτοσχεδιασμοί – Φωνητικές ενορχηστρώσεις με livelooping: Αγγελική Τουμπανάκη

Φωτογραφίες: Κώστας Χρήστου

Γραφείο Τύπου: Ράνια Παπαδοπούλου, BlueRosebudProductions AMKE

Οργάνωση παραγωγής: BlueRosebudProductions AMKE, HelixActionTheatre AMKE

Ερμηνεύουν: Ελίνα Τσίμπρου, Κάλλια Θεοδοσιάδη, Χριστιάνα Σαρασίδου, Αγγελική Τουμπανάκη

Επιμέλεια: Σ. Κρανιώτη