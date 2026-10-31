Οι B-52s είναι οι καλλιτέχνες που τιμήθηκαν πρόσφατα με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.

Το ροκ συγκρότημα παρέλαβε την τιμητική πλακέτα την Πέμπτη στο Λος Άντζελες, σε αναγνώριση της συνεισφοράς του στη δισκογραφία.

Οι B-52s δημιουργήθηκαν το 1976 και αποτελούνταν από τους Φρεντ Σνάιντερ, Κέιτ Πίρσον, Σίντι Γουίλσον, Κιθ Στρίκλαντ και τον εκλιπόντα μουσικό Ρικ Γουίλσον.

Τα εν ζωή μέλη του συγκροτήματος παρευρέθηκαν στην τελετή παρουσιαστής της οποίας ήταν ο ραδιοφωνικός παραγωγός Ρίτσαρντ Μπλέιντ.

Ο ηθοποιός της σειράς «Portlandia», Φρεντ Άρμισεν, καθώς και το ροκ συγκρότημα The Go-Go’s, έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση για να τιμήσουν τους B-52s.

«Το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ καλωσορίζει με υπερηφάνεια τους B-52s στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ» ανέφερε σε δήλωσή της η παραγωγός της, Άνα Μαρτίνεζ. «Η τιμητική απονομή ενός αστεριού στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ στους B-52s αποτελεί μια γιορτή για την αξέχαστη μουσική τους, το τολμηρό τους πνεύμα και τη νοσταλγία που έχουν χαρίσει σε γενιές θαυμαστών. Ο μοναδικός ήχος και η ενέργειά τους έχουν γίνει, ουσιαστικά, κομμάτι της μουσικής ιστορίας του Χόλιγουντ» πρόσθεσε.

Οι B-52s είναι γνωστοί για τις επιτυχίες τους «Love Shack», «Rock Lobster», «Roam», «Private Idaho» και «Planet Claire».