Οι Blazin’ Quartet, το κουαρτέτο που έχει δημιουργήσει ο ντράμερ και συνθέτης Srdjan Ivanovic, έρχονται τη Δευτέρα 18 Μαΐου, στο Half Note Jazz Club για μια βραδιά σύγχρονης τζαζ με έντονο αφηγηματικό χαρακτήρα.

Στη σκηνή, τέσσερις μουσικοί με ισχυρή προσωπική ταυτότητα και διεθνή πορεία: ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος στην τρομπέτα, με τον χαρακτηριστικό λυρισμό του, ο Federico Casagrande στην κιθάρα, με την τολμηρή και εκφραστική του προσέγγιση, ο Mihail Ivanov στο κοντραμπάσο, προσφέροντας μια στιβαρή και ευέλικτη ρυθμική βάση, και ο Srdjan Ivanovic στα τύμπανα, συνθέτης και κινητήριος δύναμη του σχήματος.

Η συναυλία, όπως και το Cosmogonie, το πέμπτο άλμπουμ του γκρουπ, είναι δομημένη ως ένα ενιαίο μουσικό έργο, όπου οι συνθέσεις συνδέονται οργανικά, δημιουργώντας μια συνεχόμενη ροή. Το κοινό καλείται να βιώσει τη μουσική που θα ακούσει όχι αποσπασματικά, αλλά ως μια εμπειρία διάρκειας και εμβάθυνσης, μια αφήγηση που ξεδιπλώνεται σε πραγματικό χρόνο.

Τη μοναδική αυτή βραδιά, το υλικό που θα παρουσιαστεί αντλείται από το τελευταίο τους άλμπουμ «Cosmogonie», το οποίο αποτελεί τη βάση της συναυλίας, χωρίς όμως να την περιορίζει. Αντίθετα, οι συνθέσεις λειτουργούν ως αφετηρία για νέες κατευθύνσεις, με τη ζωντανή εκτέλεση να μεταμορφώνει και να επαναπροσδιορίζει το μουσικό υλικό κάθε φορά. Η ένταση, η σιωπή, η εξέλιξη και η συλλογική ενέργεια των μουσικών δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου η ακρόαση γίνεται εμπειρία.

Έπειτα από μια σειρά συναυλιών στα Βαλκάνια, που επιβεβαίωσαν τη δύναμη αυτού του πρότζεκτ ως ζωντανής εμπειρίας, οι Blazin’ Quartet έρχονται στην Αθήνα, για μια εμφάνιση που δίνει προτεραιότητα στην παρουσία, τη συγκέντρωση και την ουσιαστική ακρόαση.

Οι Blazin’ Quartet:

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος (τρομπέτα)

Federico Casagrande (κιθάρα)

Mihail Ivanov (κοντραμπάσο)

Srdjan Ivanovic (συνθέσεις, τύμπανα)

Πότε: Δευτέρα 18 Μαΐου

Ώρα έναρξης: 21:00

Διάρκεια: 120 λεπτά

Προπώληση: more.com

Half Note Jazz Club

Τριβωνιανού 17, Μετς