Οι Μπλε έρχονται στη σκηνή του Roha’s Athens Live Stage την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη αδρεναλίνη, εκρηκτική ενέργεια και όλα τα αγαπημένα κομμάτια που άφησαν εποχή.

Το συγκρότημα Μπλε δεν χρειάζεται συστάσεις! Με διαχρονικά τραγούδια, χαρακτηριστικό ήχο και την εκρηκτική Τζώρτζια Κεφαλά στο μικρόφωνο, κάθε εμφάνισή τους γίνεται μια καθηλωτική εμπειρία.

Ο Γιώργος Παπαποστόλου – συνθέτης, παραγωγός και ιδρυτής του συγκροτήματος – και ο Γιώργος Παρώδης, στιχουργός με ξεχωριστή γραφή, συνεχίζουν να δημιουργούν νέες μουσικές εκπλήξεις, κρατώντας το σχήμα ζωντανό, σύγχρονο και σταθερά αγαπημένο.

Με επτά άλμπουμ πολυάριθμα singles και ένα διπλό Best Of, οι Μπλε έχουν καθιερωθεί ως ένα από τα πιο μακροβιότερα και επιδραστικά συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής.

Συμμετέχουν οι μουσικοί :

Πάνος Παπάζογλου – Κιθάρα

Τάσος Τσώνης – Τύμπανα

Θοδωρής Σταϊκόπουλος – Μπάσο

