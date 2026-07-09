Αν είμασταν στα 00’s θα ήταν ο απόλυτος συνδυασμός του «ροκ του Ελληνικού» . Είμαστε όμως στο 2026 και ποτέ δεν έχουν παίξει μαζί μέχρι τώρα. Ποτέ δεν είναι αργά. Οι «Μπλε» και οι «Τσοπάνα rave» λοιπόν για πρώτη φορά μαζί στις 10 Ιουλίου 2026 στη Μονή Λαζαριστών στο πλαίσιο του νέου project “Back2TheHoleFest” με θεματική την σκηνή του “Ελληνικού ροκ” . Η μικρή τσοπάνα δεν θα νιώθει ενοχές για τίποτα πια και θα φωνάζει “μίλα ρε” στους επτά νάνους.

Οι Μπλε με την απόλυτη frontwoman Τζώρτζια Κεφαλά, να μας συνεπαίρνει με την ερμηνεία της σε κάθε συναυλία. Ο Γιώργος Παπαποστόλου, συνθέτης, παραγωγός και ιδρυτής του συγκροτήματος, και ο Γιώργος Παρώδης, στιχουργός με ιδιαίτερη γραφή και αισθητική, συνεχίζουν να δημιουργούν και να μας παρουσιάζουν καινούργιες ωραίες εκπλήξεις. Η πορεία του συγκροτήματος συνεχίζει ακάθεκτη και εκρηκτική! Επτά albums, πολλά singles και ένα διπλό Best Off, έχουν καθιερώσει τους Μπλε ως ένα από τα μακροβιότερα και πιο αγαπημένα συγκροτήματα της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Οι «Τσοπάνα rave» μία συμμορία αφιλτράριστων χωρικών όπου από το 1993 μέχρι σήμερα μετασχηματίζεται και κόντρα σε όλα επιβάλλει την παρουσία της. Μία παρέα όπου παραμένει αιχμηρή σε μία εποχή που τα θέλει όλα λεία. Μία μπάντα που γνωρίζει καλά τον παλμό του πάλκου και σκοπεύει να κατακτήσει για μία ακόμη φορά τη σκηνή του αφήνοντας το κοινό εξαντλημένο, παλλόμενο και παρανοϊκά χαμογελαστό. Στην φαρέτρα τους θα κουβαλούν όλη τη δισκογραφία τους αλλά επιτέλους και ακυκλοφόρητο υλικό.

INFO

Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών

Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη

Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026

Ώρα προσέλευσης: 20:00

Ώρα έναρξης: 21:00

Τιμές εισιτηρίων:

Προπώληση: 13€, 15€

Ταμείο: 17€

Προπώληση: more.com

Σε όλα τα φυσικά σημεία της more (Public, Nova, My Market) και τηλεφωνικά: 2117700000