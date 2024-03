Ο τραγουδιστής των AC/DC Μπράιαν Τζόνσον και αρχηγός των Dire Straits, Μαρκ Νόπφλερ είναι οι πρωταγωνιστές μιας νέας μουσικής σειράς ντοκιμαντέρ στο Sky Arts.

Η σειρά με τίτλο «Johnson and Knopfler’s Music Legends» θα προβληθεί σε έξι επεισόδια διάρκειας 60 λεπτών από τις 25 Απριλίου μέσω των βρετανικών καναλιών και υπηρεσιών streaming Sky Arts, Freeview και NOW. Μέσω της τελευταίας θα είναι διαθέσιμη στο κοινό των ΗΠΑ.

Η σειρά θα ακολουθεί τον Τζόνσον και τον Νόπφλερ καθώς αλληλεπιδρούν και εξερευνούν την κληρονομιά έξι θρύλων της μουσικής: Τομ Τζόουνς, Σαμ Φέντερ, Σίντι Λόπερ, Νάιλ Ρότζερς, Κάρλος Σαντάνα, και Έμιλου Χάρις.

Three homegrown heroes shine a light on North East rock’s past, present and future as new Music Legends show throws together @MarkKnopfler, Brian Johnson and @samfendermusic on @SkyArts. @SimonTheQT has the details 🎸🎵🎶🎼🎸https://t.co/Om4N2rG7Fm pic.twitter.com/wtVQ1Xiu1g

— CULTURED. North East (@culturemag) March 15, 2024

