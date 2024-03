Η up-and-coming αθηναϊκή new wave-art-pop μπάντα των Dalene ανεβαίνει στις 19 Απριλίου στη σκηνή του ARCH CLUB, όπου θα παρουσιάσει τον πρώτο της δίσκο “For Those In Love”, κομμάτια του οποίου σημειώνουν ραδιοφωνική επιτυχία σε σταθμούς της Αθήνας κι έχουν αγκαλιαστεί από το κοινό. Το πενταμελές σχήμα των Dalene θα δημιουργήσει τη μοναδική ατμόσφαιρα που τους χαρακτηρίζει με έντονα στοιχεία νεο-ρομαντισμού, new wave μελωδιών αλλά και ρυθμών post-punk!

Οι Dalene αποτελούνται από τους αδελφούς Θοδωρή και Κωνσταντίνο Μέξη και δημιουργήθηκαν το 2021. Το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο “For Those In Love” κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2024 από τη Mellowsophy Music και αναδεικνύει τις επιρροές τους από την πιο μελωδική pop μουσική των δεκαετιών του ’60, ’70 και ’80 έως την Jazz.

About the Opening Acts

H e v e μία υποσχόμενη solo artist έχει κυκλοφορήσει τέσσερα singles ενώ παράλληλα ετοιμάζει το debut album της μαζί με τη Mellowsophy Music!

Ο τραγουδιστής -τραγουδοποιός Stratos Fygetakis πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο του single «True Love Waits» και ετοιμάζει το πρώτο του EP με τη Mellowsophy Music.

ARCH CLUB

Εισιτήρια: 10€

Προπώληση: more.com

Ώρα Έναρξης: 21:00