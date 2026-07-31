Το Θέατρο Αποθήκη περνά σε μια νέα δημιουργική περίοδο, με τον Γιάννη Κακλέα να αναλαμβάνει την καλλιτεχνική του διεύθυνση για τη θεατρική σεζόν 2026-2027.

Στο πλαίσιο της νέας αυτής καλλιτεχνικής ταυτότητας, που σχεδιάζεται από τη StagesNetwork/Αθηναϊκά Θέατρα, το θέατρο φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ανοιχτό χώρο θεατρικής αναζήτησης, συνάντησης και διαλόγου.

Το πρόγραμμα της νέας περιόδου θα περιλαμβάνει παραστάσεις, παράλληλες δράσεις, συζητήσεις, διαλέξεις, δωρεάν studios για νέους ηθοποιούς, καθώς και συναντήσεις με ανθρώπους του θεάτρου και άλλων δημιουργικών πεδίων. Στόχος είναι η δημιουργία ενός πολύμορφου θεατρικού περιβάλλοντος που θα εξετάζει τα ερωτήματα και τις αγωνίες του σύγχρονου δημιουργού, σε μια εποχή έντονων πολιτικών ανακατατάξεων, κοινωνικών μεταβολών και υπαρξιακών αναζητήσεων.

Η νέα αυτή διαδρομή ξεκινά τον Οκτώβριο του 2026 με την παράσταση «Οι Δίκαιοι» του Αλμπέρ Καμύ, σε παραγωγή της εταιρείας και σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα.

Το έργο του Καμύ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά και φιλοσοφικά θεατρικά κείμενα του 20ού αιώνα. Μέσα από την ιστορία μιας ομάδας επαναστατών που έρχονται αντιμέτωποι με τα όρια της δράσης, της ηθικής και της προσωπικής ευθύνης, ο συγγραφέας θέτει στο επίκεντρο τη δικαιοσύνη, την αντίσταση απέναντι στην καταπίεση, τον αγώνα για ελευθερία, αλλά και βαθύτερες ανθρώπινες έννοιες, όπως η αγάπη, ο έρωτας, η ανιδιοτέλεια και η αξιοπρέπεια.

«Οι Δίκαιοι» δεν περιορίζονται σε μια πολιτική ανάγνωση της εξέγερσης απέναντι σε ένα βίαιο και ανελεύθερο καθεστώς. Το έργο εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στην επανάσταση και την ηθική στάση του ανθρώπου, φωτίζοντας ζητήματα ανθρωπισμού και προσωπικής ευθύνης μέσα από τη φιλοσοφική σκέψη του Αλμπέρ Καμύ, του συγγραφέα και διανοητή που αναζήτησε τη θέση του ανθρώπου απέναντι στον παραλογισμό της εποχής του.

Στην παράσταση συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Μπιμπής, Βερόνικα Δαβάκη, Δημήτρης Γεωργαλάς, Τζούλη Σούμα, Γιάννης Σαμψαλάκης, Χρήστος Τσάβος και Νίκος Δερτιλής.

Παράλληλα με την παράσταση, το Θέατρο Αποθήκη θα φιλοξενήσει έναν κύκλο διαλέξεων και παρουσιάσεων αφιερωμένο στη φιλοσοφική σκέψη του Αλμπέρ Καμύ και στα μεγάλα υπαρξιακά ζητήματα που διατρέχουν το έργο του, όπως ο «Μύθος του Σισύφου» και ο «Επαναστατημένος Άνθρωπος». Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης συναντήσεις με καλλιτέχνες και ανθρώπους του θεάτρου, με επίκεντρο τη σύγχρονη θεατρική δημιουργία, τις νέες θεματικές και τους προβληματισμούς που διαμορφώνουν σήμερα τη σκηνική πράξη.

Από τον Νοέμβριο του 2026, ο Γιάννης Κακλέας θα ξεκινήσει έναν κύκλο δωρεάν μαθημάτων και εργαστηρίων για νέους ηθοποιούς, με στόχο την άσκηση, την καλλιέργεια και την ανάπτυξη των εκφραστικών τους μέσων.

Από τον Δεκέμβριο του 2026, το Θέατρο Αποθήκη θα ανοίξει τη σκηνή του σε νέους δημιουργούς και εναλλακτικά θεατρικά σχήματα, παρουσιάζοντας κάθε Δευτέρα και Τρίτη παραστάσεις που αναζητούν νέες μορφές έκφρασης και προτείνουν διαφορετικές προσεγγίσεις στη θεατρική πρακτική.

Η StagesNetwork/Αθηναϊκά Θέατρα και ο Γιάννης Κακλέας επιδιώκουν να επαναπροσδιορίσουν τη φυσιογνωμία του Θεάτρου Αποθήκη ως μιας σύγχρονης σκηνής που θα φιλοξενεί το νέο ρεπερτόριο, θα ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και θα λειτουργεί ως ζωντανός χώρος συνάντησης για καλλιτέχνες και θεατές.

Η νέα αυτή κατεύθυνση θέλει το θέατρο να γίνει ένας τόπος όπου οι νέες ιδέες, οι διαφορετικές καλλιτεχνικές φωνές και οι σύγχρονοι κοινωνικοί προβληματισμοί θα συναντιούνται, δημιουργώντας μια ουσιαστικότερη επικοινωνία ανάμεσα στον δημιουργό και τον πολίτη-θεατή.

Θέατρο Αποθήκη

Σαρρή 40, Αθήνα 105 54 (Ψυρρή)

Τηλέφωνο: 211 1000365

Πληροφορίες: www.a-th.gr