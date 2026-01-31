Η βραβευμένη διεθνώς ηθοποιός και σκηνοθέτιδα Άννα Ρεζάν υπογράφει ένα βαθιά συγκινητικό ντοκιμαντέρ για το Ολοκαύτωμα, που αναδεικνύει τη μοναδική και ξεχασμένη ιστορία των Ελλήνων Εβραίων.

Πρόκειται για μία συμπαραγωγή της Άννας Ρεζάν με τον Ζαφείρη Χαϊτίδη και τους βραβευμένους με Όσκαρ Μίτσελ Μπλοκ (Big Mama) και Κιμ Μάγκνουσον (Helium), «Οι Δικοί μου Άνθρωποι» – My people είναι ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για τη δύναμη της ψυχής, την ταυτότητα και την αλληλεγγύη, κατά τη διάρκεια μιας από τις σκοτεινότερες περιόδους της ιστορίας.

Η ταινία φέρνει στο φως την άγνωστη ιστορία των Ελλήνων Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος και του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου – με επίκεντρο την Κατοχή, την αντίσταση και τον ηρωικό ρόλο που έπαιξε η εκκλησία. Μέσα από το βλέμμα μιας νέας γυναίκας – της νεότερης σκηνοθέτιδας που έχει καταπιαστεί ποτέ με το θέμα του Ολοκαυτώματος – ξετυλίγεται ένα βαθιά προσωπικό ταξίδι ανακάλυψης της οικογενειακής της ιστορίας.

Οι Δικοί μου Άνθρωποι είναι ένα ντοκιμαντέρ ύμνος στην αγάπη, την ενότητα και το θάρρος.

Όπως αναφέρει ο παραγωγός Μίτσελ Μπλοκ: «Η οπτική της Άννας Ρεζάν είναι διαφορετική από εκείνη άλλων ταινιών για το Ολοκαύτωμα. Η εστίασή της στην ελπίδα, την ανθρωπιά και την αγάπη αποτελεί μια πρωτοποριακή οπτική προσέγγιση στο θέμα αυτό. Στα περισσότερα από σαράντα χρόνια της καριέρας μου στον κινηματογράφο, δεν έχω δει ποτέ ένα έργο που να πραγματεύεται τέτοια ζητήματα με τον τρόπο που το κάνει αυτή η ταινία. Υπήρξε χαρά και πηγή έμπνευσης να συνεργαστώ με την αφοσιωμένη δημιουργό Άννα Ρεζάν».

Ο παραγωγός Κιμ Μάγκνουσον προσθέτει: «Μέσα από αυτή τη φρέσκια και αισιόδοξη οπτική, η Ρεζάν επιθυμεί να εμπνεύσει τη δική της γενιά, καθώς και τις επόμενες – μία δυνατή και συγκινητική ταινία.»

Το ντοκιμαντέρ «Οι Δικοί μου Άνθρωποι, βγήκε στους κινηματογράφους στις 22 Ιανουαρίου, λίγες ημέρες πριν τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος (27 Ιανουαρίου).

Ταυτότητα ταινίας

Οι δικοί μου άνθρωποι / My people

• Σκηνοθεσία: Άννα Ρεζάν

• Σενάριο: Άννα Ρεζάν, Παντελής Κοντογιάννης

• Φωτογραφία: Ζαφείρης Χαϊτίδης

• Μοντάζ: Άννα Ρεζάν, Χρόνης Θεοχάρης

• Μουσική: Άννα Ρεζάν, Βασίλης Νικολόπουλος

• Χώρες Παραγωγής: Ελλάδα, Η.Π.Α., Δανία

• Έτος Παραγωγής: 2023

• Έγχρωμο

• Ασπρόμαυρο

• Διάρκεια: 92 λεπτά

Λίγα λόγια για τη σκηνοθέτιδα Άννα Ρεζάν

Μια βραβευμένη διεθνής ηθοποιός και σκηνοθέτιδα… Γνωστή από τη σειρά The Good Wife, τις σελίδες του περιοδικού Vogue και τις πασαρέλες της Νέας Υόρκης… η Άννα Ρεζάν ξεκίνησε την καριέρα της σε πολύ νεαρή ηλικία, εμφανιζόμενη σε ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, γεγονός που οδήγησε στη διεθνή της καταξίωση. Σε κινηματογραφικά και μουσικά πρότζεκτ έχει συνεργαστεί με διεθνείς καλλιτέχνες, όπως τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Julio Iglesias, τον Paul McCartney, τον Amos Poe και τον Roberto Benigni.

Η Ρεζάν επέστρεψε στην Ελλάδα και ξεκίνησε μόνη της τη δημιουργία του σκηνοθετικού της ντεμπούτου Οι Δικοί μου Άνθρωποι (My People).

Είναι συμπαραγωγός στο ντοκιμαντέρ The Re-education Campμε θέμα το στρατόπεδο συγκέντρωσης της Μακρονήσου και έχει παρουσιάσει το μουσικοθεατρικό έργο «Τους Παλιούς Μου Φίλους Καλώ», αφιερωμένο στην επέτειο των 50 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Φέτος συμπρωταγωνιστεί με τον Eric Roberts στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά της Νέας Υόρκης Great Kills και στην ταινία δράσης επιστημονικής φαντασίας City Rush4, η οποία προβάλλεται στο Amazon Prime. Επιπλέον, θα πρωταγωνιστήσει στο θεατρικό μονόλογο «Γυναικοκτονία».