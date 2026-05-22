Οι δημιουργοί του Stranger Things δήλωσαν ότι είναι πρόθυμοι να αποκαλύψουν τι πραγματικά συνέβη στην Eleven στο τέλος της σειράς -αρκεί οι θαυμαστές να είναι πρόθυμοι να περιμένουν 20 χρόνια.

Η σειρά, που έκανε πρεμιέρα το 2016, έγινε αμέσως επιτυχία στο Netflix και έληξε στα τέλη του 2025, με το δίωρο φινάλε της πέμπτης σεζόν να προβάλλεται την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Στο τελευταίο επεισόδιο, η ηρωική ομάδα φίλων, ο Μάικ, ο Ντάστιν, ο Μαξ, ο Στιβ και οι υπόλοιποι ενώνονται για μια τελευταία φορά για να νικήσουν τον κακό Βέκνα. Μέχρι να βγουν οι τίτλοι τέλους, ωστόσο, υπήρχε ακόμη αβεβαιότητα για το τι συνέβη στην πρωταγωνίστρια Μίλι Μπόμπι Μπράουν, η οποία υποδύεται την Eleven.

Οι σεναριογράφοι της σειράς σκόπιμα δημιούργησαν ένα διφορούμενο τέλος για τον χαρακτήρα και δεν είναι σαφές αν όντως θυσίασε τον εαυτό της για να σώσει τους φίλους της. Ακόμα και οι άλλοι χαρακτήρες είχαν αμφιβολίες για το αν πέθανε ή όχι στο τέλος της σειράς και τελικά επέλεξαν να ελπίζουν ότι ήταν ακόμα κάπου εκεί έξω, διατηρώντας χαμηλό προφίλ.

Τώρα, μήνες μετά το τέλος της σειράς, οι θαυμαστές συνεχίζουν να σκέφτονται τι μπορεί να έχει συμβεί στην Eleven – και οι δημιουργοί της σειράς Ματ και Ρος Ντάφερ αποκάλυψαν ότι είναι πρόθυμοι να διευκρινίσουν την επίσημη μοίρα της… αλλά όχι σύντομα.

Προσκεκλημένοι στο podcast «Happy, Sad, Confused» του Τζος Χόροβιτς, οι αδελφοί Ντάφερ δήλωσαν ότι θα περιμένουν 20 χρόνια για να επιβεβαιώσουν ποιο ήταν το τέλος.

Όταν ρωτήθηκε πότε οι θαυμαστές μπορούν να περιμένουν το τέλος, ο Ρος Ντάφερ απάντησε αστειευόμενος: «Αν σας μιλάμε σε 20 χρόνια για το Stranger Things, [τότε] σε 20 χρόνια».

«Εννοώ, ελπίζω. Ελπίζω ο κόσμος να εξακολουθεί να ενδιαφέρεται [μέχρι το 2046]» πρόσθεσε. «Αυτό θα ήταν υπέροχο, και τότε θα πω τα πάντα, ναι. Σε εκείνο το σημείο, σε 20 χρόνια από τώρα».

Ο Χόροβιτς συμφώνησε αστειευόμενος με το σχέδιο, προσθέτοντας: «Σε 20 χρόνια από τώρα, είναι ένα ραντεβού. Ένα αποκλειστικό στο Happy, Sad, Confused – αν είμαι ακόμα ζωντανός».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, οι δημιουργοί της σειράς μίλησαν ξανά για την τύχη της Eleven, αναγνωρίζοντας ότι ορισμένοι θαυμαστές έχουν ερμηνεύσει τον παράξενο ήχο που μοιάζει με καρδιοχτύπι στο τέλος της σειράς ως σύμβολο του ότι ο χαρακτήρας είναι ακόμα ζωντανός.

«Είναι γραμμένο στο σενάριο ότι υποτίθεται ότι ακούγεται σαν καρδιοχτύπι, αλλά στην πραγματικότητα είναι απλώς […] διαστρεβλωμένο» είπε ο Ματ Ντάφερ. «Αλλά ναι, θα μπορούσατε να το ερμηνεύσετε ως αυτό. Δηλαδή, προοριζόταν να ερμηνευτεί ως αυτό, ενδεχομένως».

Ο Ματ και ο Ρος Ντάφερ αποκάλυψαν επίσης ότι αιφνιδιάστηκαν όταν ανακάλυψαν ότι ορισμένα μέλη του καστ είχαν πει μετά το τέλος της σειράς ότι δεν πιστεύουν ότι η Eleven επέζησε. «Πρέπει να τους μιλήσω. Δεν λέω ότι κάνουν λάθος. Είναι απλώς ενδιαφέρον ότι κατέληξαν σε αυτό χωρίς να συζητήσουν μαζί μας, επειδή δεν πιστεύουν αυτό οι χαρακτήρες. Θέλω να πω, είναι καλοί ηθοποιοί, οπότε δεν ξέρω τι συμβαίνει» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ