Οι Dire Straits Legacy επιστρέφουν στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2026, για τρεις ξεχωριστές συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δίνοντας στο ελληνικό κοινό την ευκαιρία να απολαύσει ξανά ζωντανά μερικές από τις σημαντικότερες επιτυχίες των Dire Straits.

Δύο χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση στη χώρα μας, το συγκρότημα επιστρέφει έπειτα από τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού και τη ζήτηση για νέες συναυλίες. Αυτή τη φορά, οι εμφανίσεις θα πραγματοποιηθούν σε χώρους με καθήμενους θεατές, με στόχο την καλύτερη δυνατή ακουστική και θέαση.

Οι ημερομηνίες και οι χώροι των συναυλιών

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026: Αθήνα – Floyd Athens.

Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026: Θεσσαλονίκη – Θέατρο Radio City.

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026: Θεσσαλονίκη – Θέατρο Radio City.

Ένας ζωντανός φόρος τιμής στη μουσική των Dire Straits

Περισσότερα από 40 χρόνια μετά τις ιστορικές συναυλίες των Dire Straits στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τον Μάιο του 1985, οι εμβληματικές συνθέσεις του συγκροτήματος επιστρέφουν στη σκηνή, μέσα από τους Dire Straits Legacy.

Το σχήμα αποτελείται από μουσικούς που συνδέθηκαν άμεσα με την ιστορία και τη δισκογραφία των Dire Straits, καθώς και από καταξιωμένους καλλιτέχνες που συνεχίζουν να υπηρετούν τον χαρακτηριστικό ήχο τους. Στόχος είναι να διατηρηθεί ζωντανή η μουσική κληρονομιά ενός από τα σημαντικότερα συγκροτήματα στην ιστορία της rock.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κλασικές επιτυχίες όπως τα «Money for Nothing», «Sultans of Swing», «Romeo and Juliet», «Walk of Life», «Brothers in Arms» και «Tunnel of Love», αλλά και αγαπημένα τραγούδια των φίλων του συγκροτήματος, όπως τα «Expresso Love», «Telegraph Road», «Down to the Waterline», «Solid Rock», «So Far Away» και «Heavy Fuel».

Το δίωρο μουσικό πρόγραμμα φιλοδοξεί να ταξιδέψει το κοινό στις σημαντικότερες στιγμές της πορείας των Dire Straits, αναδεικνύοντας τις μελωδίες, τον ιδιαίτερο κιθαριστικό ήχο και τη μουσική ταυτότητα που σημάδεψαν γενιές ακροατών.

Ποιοι είναι οι Dire Straits Legacy

Στον πυρήνα του σχήματος βρίσκονται οι Alan Clark, Mel Collins, Phil Palmer και Danny Cummings, μουσικοί που συμμετείχαν στην πορεία των Dire Straits και συνέβαλαν στη διαμόρφωση του ήχου τους.

Μαζί τους εμφανίζονται ο κιθαρίστας Marco Caviglia, γνωστός για την προσέγγισή του στο ιδιαίτερο κιθαριστικό ύφος του Mark Knopfler, ο keyboardist Nigel Hopkins, ο μπασίστας Steve Walters και ο drummer Cristiano Micalizzi.

Σε επιλεγμένες εμφανίσεις συμμετέχει ως special guest ο John Illsley, ενώ την παραγωγή υπογράφει ο βραβευμένος με Grammy Trevor Horn.

Η παγκόσμια περιοδεία του 2026 είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Jack Sonni, ο οποίος υπήρξε μέλος των Dire Straits κατά την περίοδο του άλμπουμ «Brothers in Arms» και της ιστορικής εμφάνισης στο Live Aid το 1985.

Οι μουσικοί πίσω από τον χαρακτηριστικό ήχο

Alan Clark – Πλήκτρα

Μέλος των Dire Straits από τα πρώτα χρόνια της πορείας τους έως τη διάλυση του συγκροτήματος το 1995, ο Alan Clark συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του ήχου τους. Εκτός από τη δισκογραφική του παρουσία, έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Eric Clapton, ο Bob Dylan και η Tina Turner.

Mel Collins – Σαξόφωνο, πνευστά

Με σημαντική παρουσία στη βρετανική rock και progressive σκηνή, ο Mel Collins έγινε μέλος των Dire Straits κατά την περίοδο του «Love Over Gold». Η συμμετοχή του στην περιοδεία και στο «Alchemy Live» άφησε το δικό της αποτύπωμα στην ιστορία του συγκροτήματος. Έχει επίσης συνδεθεί με τους King Crimson και έχει συνεργαστεί με κορυφαίους καλλιτέχνες της διεθνούς μουσικής σκηνής.

Phil Palmer – Κιθάρα

Ένας από τους πλέον καταξιωμένους session κιθαρίστες, ο Phil Palmer έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 500 άλμπουμ. Εντάχθηκε στους Dire Straits το 1990 και παρέμεινε μέλος τους μέχρι τη διάλυσή τους, ενώ έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Eric Clapton, ο George Michael και η Tina Turner.

Danny Cummings – Κρουστά, φωνητικά

Ο Danny Cummings είχε ήδη εμφανιστεί μαζί με τους Dire Straits στο Live Aid το 1985, πριν ενταχθεί επίσημα στο σχήμα. Η συνεργασία του με τον Mark Knopfler συνεχίστηκε και στη σόλο πορεία του τελευταίου. Στην καριέρα του έχει ηχογραφήσει με καλλιτέχνες όπως οι Pink Floyd, ο Paul McCartney και ο Elton John.

Nigel Hopkins – Πλήκτρα

Ο Nigel Hopkins αποτελεί μία από τις νεότερες προσθήκες στο σχήμα. Έχει περιοδεύσει με καλλιτέχνες όπως ο Chris de Burgh, η Bonnie Tyler και οι Deep Purple, ενώ συμμετείχε στο αφιέρωμα για τον Jon Lord στο Royal Albert Hall το 2014.

Steve Walters – Μπάσο

Με σημαντική εμπειρία στη διεθνή μουσική σκηνή, ο Steve Walters έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο George Michael, η Amy Winehouse, ο Rod Stewart και η Chaka Khan. Το παίξιμό του συνδυάζει τεχνική ακρίβεια και έντονο ρυθμικό χαρακτήρα.

Cristiano Micalizzi – Τύμπανα

Ο βραβευμένος με Grammy drummer Cristiano Micalizzi συμπληρώνει το μουσικό σχήμα. Με περισσότερες από 200 ηχογραφήσεις στο ενεργητικό του και μακρόχρονη συνεργασία με τον Eros Ramazzotti, φέρνει στην περιοδεία την εμπειρία και τη δυναμική του.

Marco Caviglia – Κιθάρα, φωνητικά

Ο Marco Caviglia έχει αφιερώσει σημαντικό μέρος της μουσικής του πορείας στη μελέτη και την ερμηνεία του χαρακτηριστικού κιθαριστικού ύφους του Mark Knopfler. Η προσέγγισή του επικεντρώνεται στη διατήρηση της εκφραστικότητας και της ιδιαίτερης μουσικής ταυτότητας των Dire Straits.

Πληροφορίες για τα εισιτήρια

Η προπώληση πραγματοποιείται πανελλαδικά μέσω του δικτύου της Viva και της πλατφόρμας More.com, καθώς και από τα καταστήματα Public και Nova, σύμφωνα με τα διαθέσιμα σημεία διάθεσης. Εισιτήρια διατίθενται επίσης από τα εκδοτήρια των χώρων.

Ηλεκτρονική προπώληση: More.com – Dire Straits Legacy Live in Greece

Περισσότερες πληροφορίες για το συγκρότημα και την περιοδεία: www.dslegacy.com

Χρήσιμες πληροφορίες για τους χώρους

Αθήνα – Floyd Athens

Διεύθυνση: Πειραιώς 117, Γκάζι, Αθήνα 118 54.

Τηλέφωνο: 210 3416706.

Ιστοσελίδα: www.floyd.gr

Η πρόσβαση γίνεται μέσω του Μετρό, με τον σταθμό «Κεραμεικός» της Γραμμής 3 να απέχει περίπου 5–7 λεπτά με τα πόδια. Ο χώρος εξυπηρετείται επίσης από λεωφορεία και τρόλεϊ που κινούνται στην οδό Πειραιώς. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης.

Θεσσαλονίκη – Θέατρο Radio City

Διεύθυνση: Παρασκευοπούλου 9 και Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 11, Θεσσαλονίκη.

Τηλέφωνο: 2313 254500.

Το εκδοτήριο λειτουργεί από Τρίτη έως Κυριακή, 10:30–13:30 και 17:30–21:00.

Η πρόσβαση εξυπηρετείται από το Μετρό, με τον σταθμό «Ευκλείδης» να βρίσκεται σε απόσταση περίπου 450 μέτρων, καθώς και από λεωφορειακές γραμμές με στάση στο «Φάληρο». Το θέατρο δεν διαθέτει δικό του χώρο στάθμευσης, ενώ οι εγκαταστάσεις είναι προσβάσιμες σε άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο.

Μια ξεχωριστή επιστροφή για τους φίλους της rock

Οι Dire Straits Legacy επιστρέφουν στην Ελλάδα με ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στα τραγούδια που καθόρισαν την πορεία των Dire Straits και άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στη διεθνή rock σκηνή.

Τον Νοέμβριο του 2026, το αθηναϊκό και το θεσσαλονικιώτικο κοινό θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν ξανά ζωντανά μερικές από τις πιο αγαπημένες συνθέσεις του συγκροτήματος, σε τρεις συναυλίες που τιμούν τη διαχρονικότητα της μουσικής του.

DIRE STRAITS LEGACY – The closest you’re going to get to Dire Straits!

Διοργάνωση: RDKL σε συνεργασία με τη WE4SHOW.