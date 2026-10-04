Μετά την επιτυχημένη παρουσίασή τους στο «Θέατρο Άττις – Νέος Χώρος» στην Αθήνα, οι «Δούλες» του Ζαν Ζενέ, σε σκηνοθεσία Σάββα Στρούμπου από την Ομάδα Σημείο Μηδέν, έρχονται στη Θεσσαλονίκη για πέντε παραστάσεις, στις 6, 7, 8, 14 και 15 Νοεμβρίου.

Στο έργο του Ζενέ, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1947 και εξακολουθεί να επιστρέφει στη σκηνή προκαλώντας νέες αναγνώσεις, δύο αδελφές-δούλες παγιδεύονται σε ένα παιχνίδι ρόλων, εξουσίας και ταπείνωσης. Η Σολάνζ και η Κλαιρ υποδύονται διαδοχικά την Κυρία, η μία την άλλη, αλλά και τον ίδιο τους τον εαυτό. Η πραγματικότητα και η θεατρική της αναπαράσταση μπλέκονται διαρκώς, μέχρι τα όρια μεταξύ παιχνιδιού και πράξης να αρχίσουν να καταρρέουν.

Ο Ζενέ δεν ενδιαφέρεται τόσο να αφηγηθεί την ιστορία των καταπιεσμένων όσο να φέρει στην επιφάνεια όσα η κοινωνία προτιμά να κρατά κρυμμένα. Η εξουσία, η υποταγή, η επιθυμία, η ταπείνωση και η ανάγκη για εξέγερση συνυπάρχουν σε έναν κόσμο όπου τίποτα δεν είναι απολύτως αυτό που φαίνεται. Οι «Δούλες» παραμένουν έτσι ένα έργο ανοιχτό, σκοτεινό και ανήσυχο, που συνεχίζει να συνομιλεί με το παρόν.

Η παράσταση της Σημείο Μηδέν βασίζεται στη μετάφραση του Δημήτρη Δημητριάδη. Τη Σολάνζ ερμηνεύει η Έλλη Ιγγλίζ, την Κυρία ο Ντίνος Παπαγεωργίου και την Κλαιρ η Μυρτώ Ροζάκη.

Στη σκηνοθετική του προσέγγιση, ο Σάββας Στρούμπος εστιάζει στο «τερατώδες» που μπορεί να κρύβεται μέσα στον άνθρωπο – όχι ως κάτι ξένο ή εξωτικό, αλλά ως μια σκοτεινή περιοχή της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης. Το θέατρο του Ζενέ γίνεται έτσι ένας χώρος όπου οι χαρακτήρες δεν αναπαριστούν απλώς μια σύγκρουση, αλλά την ξαναπαίζουν ξανά και ξανά, σαν να προσπαθούν να βρουν μέσα από την ίδια την πράξη του θεάτρου μια διέξοδο.

«Στις “Δούλες” όλα είναι θέατρο μέσα στο θέατρο… μέσα στο θέατρο», σημειώνει ο σκηνοθέτης. Οι δύο δούλες παίζουν την εξέγερσή τους, την ταύτισή τους με την εξουσία, ακόμη και τον θάνατό τους, ενώ η Κυρία παραμένει ταυτόχρονα θεατής και πρωταγωνίστρια αυτού του επικίνδυνου παιχνιδιού.

Για τον Στρούμπο, αυτό το παιχνίδι δεν αφορά μόνο τους τρεις χαρακτήρες του έργου. Αφορά και έναν κόσμο που έχει μάθει να λειτουργεί μέσα από σχέσεις εξάρτησης, αυτοεγκλεισμού και εθελοδουλίας. Εκεί, στο όριο ανάμεσα στην υποταγή και την εξέγερση, το θέατρο μπορεί να γίνει ξανά ένας τρόπος να κοιτάξουμε κατάματα όσα συνήθως αποφεύγουμε.

Οι «Δούλες» έρχονται στη Θεσσαλονίκη για πέντε μόνο παραστάσεις, στις 6, 7, 8, 14 και 15 Νοεμβρίου.

Info:

Τοποθεσία: Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης, Κωνσταντινουπόλεως 75, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία: Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στις 21:00, Σάββατο 7 & 14 Νοεμβρίου στις 21.00, Κυριακή 8 & 15 Νοεμβρίου στις 20.00. Διάρκεια: 80′

Τιμές εισιτηρίων: 15€, 18€, 20€