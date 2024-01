Οι Duran Duran, το διάσημο βρετανικό συγκρότημα με τη διαρκή παρουσία από τη δεκαετία του ’80 μέχρι σήμερα, θα βρεθούν το καλοκαίρι στην Αθήνα προκειμένου να δώσουν μια μεγάλη συναυλία, την Πέμπτη 18 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens 2024. Η Αθήνα αποτελεί έναν από τους σταθμούς της μεγάλη περιοδείας που θα πραγματοποιήσει η δημοφιλής μπάντα με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ με τίτλο «Danse Macabre» το οποία και θα παρουσιάσει κατά την διάρκεια ενός εντυπωσιακού σόου.

Οι Duran Duran συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πλέον επιτυχημένα συγκροτήματα των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών. Κατά την διάρκεια της μουσικής τους διαδρομής τους έχουν πουλήσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους σε ολόκληρο τον κόσμο ενώ πολλά τραγούδια τους αποτελούν διαχρονικές επιτυχίες. Το «Rio», μάλιστα, έχει συμπεριληφθεί στη λίστα με τα «100 σπουδαιότερα άλμπουμ όλων των εποχών» του NME και στα «100 καλύτερα άλμπουμ της δεκαετίας του 1980» του Pitchfork.

Πολυβραβευμένοι, έχουν τιμηθεί με οκτώ Lifetime Achievement Awards, δύο βραβεία Grammy, δύο Brit Awards (συμπεριλαμβανομένου του βραβείου για “Outstanding Contribution to Music” το 2004) ενώ διαθέτουν και ένα αστέρι στο Walk of Fame του Χόλιγουντ.

Το 2014 έγραψαν το μουσικό θέμα του Τζέιμς Μποντ, που έφτασε στο #1 στις ΗΠΑ ενώ το 2022 μπήκαν στο περίφημο Rock & Roll Hall Of Fame, επιβεβαιώνοντας, και επίσημα πλέον, την μουσική επιδραστικότητά τους. Την ίδια χρονιά το συγκρότημα ήταν headliner στο Hyde Park, έπαιξε στη συναυλία για το Platinum Jubilee της Βασίλισσας στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, έκλεισε την τελετή έναρξης των Κοινοπολιτειακών Αγώνων στη γενέτειρά του, το Μπέρμιγχαμ, και πραγματοποίησε μια περιοδεία στη Βόρεια Αμερική που περιλάμβανε sold out συναυλίες στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης και τρεις βραδιές στο Hollywood Bowl.

Samples από τραγούδια τους έχουν χρησιμοποιήσει αμέτρητοι καλλιτέχνες, από τον Notorious B.I.G. μέχρι τους 5 Seconds of Summer, ενώ τους έχουν διασκευάσει μπάντες όπως οι Muse, Deftones και άλλοι. Με δεδομένη την έφεση και το ενδιαφέρον τους για τη μόδα, η ροκ μουσική δεν έμοιαζε ποτέ ξανά η ίδια μετά την εμφάνισή τους. Η επίδρασή τους ως style icons έχει επανειλημμένα τεκμηριωθεί.

Το τελευταίο τους άλμπουμ βρίσκει το συγκρότημα να ανασύρει φωτεινές μελωδίες από το σκοτάδι, με 13 κομμάτια που περιλαμβάνουν νέο υλικό, θεματικές διασκευές και νέες εκτελέσεις των κλασικών και αγαπημένων τους τραγουδιών.Το «Danse Macabre» αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς, με τους τελευταίους να το περιγράφουν ως ένα «μεγάλο μακάβριο γλέντι» (Evening Standard), «σκέτη απόλαυση» (The Independent), «ένα κομψό, μεστό άλμπουμ με αίσθηση του χιούμορ» (The Line of Best Fit), «απόλυτα ψυχαγωγικό» (The Telegraph), ενώ η The Sun εκθείασε την «ενέργεια και τον ενθουσιασμό» του.

Εκτός από τη Victoria De Angelis των Måneskin, η οποία συμμετέχει στο μπάσο και στα φωνητικά σου «Psycho Killer», στο άλμπουμ συμμετέχουν επίσης τα πρώην μέλη της μπάντας των Duran Duran, Andy Taylor και Warren Cuccurullo, ο Nile Rodgers, οι παραγωγοί Josh Blair, Mr Hudson και ο επί σειρά ετών κιθαρίστας στις περιοδείες τους, Dom Brown.

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου, στις 12:00, προς 60€ και για συγκεκριμένο αριθμό. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με πρώτη τιμή τα 180€.

Ηλετρονική προπώληση εισιτηρίων Εδώ