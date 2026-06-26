Οι Rolling Stones συνεχίζουν να γράφουν ιστορία στην παγκόσμια μουσική σκηνή με την κυκλοφορία δύο νέων singles, των «Jealous Lover» και «Divine Intervention».

Τα δύο κομμάτια λειτουργούν ως προπομποί για το επερχόμενο άλμπουμ τους, «Foreign Tongues», η κυκλοφορία του οποίου έχει προγραμματιστεί επίσημα για τις 10 Ιουλίου.

«Jealous Lover»: Φαλσέτο από τον Jagger και Κινηματογραφικό Clip

Αν και τα δύο τραγούδια κυκλοφόρησαν ταυτόχρονα, μόνο το «Jealous Lover» συνοδεύεται από επίσημο μουσικό βίντεο, το οποίο διατίθεται αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα του Amazon Music.

Στο βίντεο κλιπ πρωταγωνιστούν οι χολιγουντιανοί ηθοποιοί Anya Taylor-Joy και Charles Melton.

Στο μουσικό σκέλος, ο Mick Jagger εντυπωσιάζει ερμηνεύοντας με ένα χαρακτηριστικό, αναλλοίωτο στο χρόνο φαλσέτο, στο κομμάτι συμπράττει ο σπουδαίος Steve Winwood, ενώ την παραγωγή ολόκληρου του άλμπουμ υπογράφει ο καταξιωμένος Andrew Watt.

«Divine Intervention»: Rock ‘n’ Roll και μια… Σουρεαλιστική Συνάντηση

Το δεύτερο single, «Divine Intervention», κινείται σε κλασικούς, δυναμικούς rock ‘n’ roll ρυθμούς με ένα ξεσηκωτικό ρεφρέν, όπου ο Jagger τραγουδά: «Divine intervention is out of the question, I’m gonna dance in the flames…», δηλαδή «Θεϊκή βοήθεια δεν υπάρχει, θα χορέψω μες στις φλόγες…»

Το κομμάτι ξεχωρίζει για τη συμμετοχή του ηγέτη των The Cure, Robert Smith, ο οποίος προσθέτει τη χαρακτηριστική, σκοτεινή και ατμοσφαιρική κιθαριστική του προσέγγιση.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι δύο πλευρές δεν είχαν γνωριστεί ποτέ προσωπικά στο παρελθόν, με τη συνεργασία να γεννιέται από μια καθαρή σύμπτωση στα Metropolis Studios του Λονδίνου.

Ο Mick Jagger περιέγραψε με άφθονο χιούμορ αυτή την πρώτη, αναπάντεχη επαφή:

«Μπήκα στο στούντιο για να ηχογραφήσω τα φωνητικά μου και είδα έναν τύπο με την πλάτη γυρισμένη, να φοράει μια μακριά ρόμπα. Όταν γύρισε, ήταν γεμάτος κραγιόν! Τον πλησίασα και του είπα: “Εσύ είσαι ο Robert Smith των The Cure”. Εκείνος μου απάντησε πως δεν είχαμε γνωριστεί ποτέ και τότε άρπαξα την ευκαιρία: “Αφού είσαι εδώ, καλύτερα να κάνεις κάτι”, του είπα, ζητώντας του να συμμετάσχει στην ηχογράφηση».

«Speaking in Tongues»: Ένα Podcast 6 Επεισοδίων

Στο πλαίσιο της προώθησης του νέου δίσκου, το συγκρότημα εγκαινίασε το επίσημο podcast του με τίτλο «Speaking in Tongues», το οποίο θα ολοκληρωθεί σε έξι επεισόδια.

Στο πρώτο επεισόδιο, τα μέλη της μπάντας ξετυλίγουν άγνωστες ιστορίες από τούνελ των ηχογραφήσεων και προχωρούν σε μια βαθιά εξομολόγηση, μιλώντας για την οδυνηρή απώλεια του θρυλικού ντράμερ τους, Charlie Watts, τη δημιουργική χημεία και τη συνεργασία τους με τον παραγωγό Andrew Watt, αλλά και τα πρώτα, πρώιμα στάδια της σύνθεσης του «Foreign Tongues», που ανοίγει ένα νέο, σπουδαίο κεφάλαιο στην πολυετή διαδρομή τους.

Το επίσημο trailer του podcast των Rolling stones: