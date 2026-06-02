Η μεγαλύτερη γιορτή Fitness & Wellness στην Ευρώπη έρχεται στις 6 και 7 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», προσφέροντας ένα διήμερο γεμάτο έμπνευση, γνώση, ευεξία και προσωπική εξέλιξη.

Το BeWell Festival 2026 έρχεται στο ΟΑΚΑ

Οι εκδόσεις Διόπτρα συμμετέχουν ως Books & Life Sponsor του BeWell Festival 2026 by Allwyn, αναδεικνύοντας τη δύναμη των βιβλίων, της γνώσης και της προσωπικής ανάπτυξης ως βασικά εργαλεία για μια πιο ισορροπημένη και ουσιαστική ζωή.

Στον χώρο των workshops και των seminars, οι επισκέπτες θα βρουν ένα ξεχωριστό Book Corner, αφιερωμένο σε τίτλους ψυχολογίας, αυτοβελτίωσης και προσωπικής εξέλιξης. Εκεί θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν αγαπημένους συγγραφείς, να ανακαλύψουν βιβλία που εμπνέουν και να συμμετάσχουν σε συζητήσεις που ανοίγουν νέους ορίζοντες σκέψης.

Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων και των συζητήσεων

Σάββατο 6 Ιουνίου

13:00 – 13:45 | Στέφανος Ξενάκης – «Λέξεις που αλλάζουν ζωές»

18:00 – 18:45 | Μάρεα Λαουτάρη – «Η σχέση ξεκινάει από εσένα» (Όσα χρειάζεται να γνωρίζεις για τη σχέση σου)

19:00 – 19:45 | Νίκος Μιχαλόπουλος – «Ονειρεύομαι, Θέλω, Μπορώ»

Κυριακή 7 Ιουνίου

12:00 – 12:45 | Παναγιώτης Γιαννάκης – «Τρωτός Άτρωτος» (Πνευματική και σωματική δύναμη)

13:00 – 13:45 | Δρ. Δανάη Δεληγεώργη – «Πώς να μην αλλάξεις ποτέ»

13:00 – 13:45 | Ράνια Θρασκιά – «Πώς να αλλάξεις ό,τι δεν σου αρέσει στη ζωή σου»

15:00 – 15:45 | Σουζάνα Παπαφάγου – «Ζήτα το και θα γίνει»

19:00 – 19:45 | Φρόσω Φωτεινάκη – «Τεστ αντοχής στις σχέσεις: Πώς άθελά μας σαμποτάρουμε το Μαζί;»

Χρήσιμες πληροφορίες για την εκδήλωση

BeWell Festival 2026 by Allwyn

6 & 7 Ιουνίου

ΟΑΚΑ – Αγορά (Αψίδα)

Εισιτήρια: Αγορά εισιτηρίων BeWell Festival 2026 (Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 12 ετών)

Σας περιμένουμε σε ένα μοναδικό διήμερο αφιερωμένο στην ευεξία, την έμπνευση και τη δύναμη της γνώσης, με κορυφαίους συγγραφείς και ομιλητές που θα μοιραστούν ιδέες, εμπειρίες και εργαλεία για μια καλύτερη καθημερινότητα.