Τα Scenius Series παρουσιάζουν τους αιρετικούς Zu, την μπάντα – φαινόμενο από την Ιταλία που δεν μοιάζει με καμία άλλη, για μία και μοναδική εμφάνιση στο Temple, το Σάββατο 12 Απριλίου. Τη βραδιά θα ανοίξουν οι Αθηναίοι ΣΤΟΜΑ.

Οι Zu είναι ένα παράξενο άγριο θηρίο. Έχουν τη δομή τζαζ σχήματος με ντραμς, μπάσο και σαξόφωνο, μα αυτό που ξέρουν να κάνουν καλύτερα είναι να σπάνε τα όρια και να αψηφούν με τόλμη – ή μάλλον με θράσος! – τα μουσικά είδη. Μπλέκουν επιδέξια στοιχεία metal, noise, math rock, progressive, ambient, industrial, electro και avant-garde και τα μετασχηματίζουν σε ένα εκκεντρικό, σχεδόν παρανοϊκό αλλά απόλυτα γοητευτικό, πολύ προσωπικό ήχο που δεν θυμίζει τίποτα από τα παραπάνω. Ο μεγάλος John Zorn είχε πει κάποτε για τους Zu ότι “η μουσική τους είναι τόσο δυνατή και εκφραστική που τινάζει στον αέρα ό,τι κάνουν οι περισσότερες μπάντες σήμερα”.

Έχουν συνεργαστεί με τους καλύτερους κάθε είδους, από τον Mike Patton για το θρυλικό πλέον και πολυβραβευμένο άλμπουμ Carboniferous (2009, Ipecac Recordings) μέχρι τον κορυφαίο σκηνοθέτη Ρομέο Καστελούτσι και την ομάδα του Societas Raffaello Sanzio. Η λίστα όμως δεν έχει τελειωμό και περιλαμβάνει ακόμη τους Buzz Osborne (Melvins), Joe Lally (Fugazi), David Tibet (Current 93 – με τους οποίους κυκλοφόρησαν άλμπουμ, το 2018, ως Zu93), FM Einheit (Einstürzende Neubauten), Damo Suzuki (Can), Mats Gustafsson, μέλη των The Ex, The Locust, Hamid Drake, Han Bennink, Alvin Curran, τον σαξοφωνίστα των Stooges, Steve MacKay, και πολλούς ακόμη.

Από το 1997 που δημιουργήθηκαν στην Όστια, δίπλα στη θάλασσα της Ρώμης, και, μέσα στα σχεδόν 30 χρόνια της πορείας τους, οι Zu έχουν κυκλοφορήσει περισσότερα από 20 άλμπουμ κι έχουν κατακτήσει – κυριολεκτικά – ολόκληρο τον κόσμο με τις εκρηκτικές ζωντανές εμφανίσεις τους. Όσοι βρέθηκαν στα δύο προηγούμενα live τους στην Αθήνα μπορούν άλλωστε να επιβεβαιώσουν…

Το τελευταίο τους άλμπουμ The Lost Demo κυκλοφόρησε το 2024 από τη Subsound Records και περιλαμβάνει τα κομμάτια του πραγματικού πρώτου τους ντέμο που είχαν ηχογραφήσει σε ένα μικρό δωμάτιο της Piazza Degli Zingari, το 1996, στη Ρώμη και ξαναβρήκαν 25 χρόνια μετά. Μέσα στο 2025, αναμένεται να κυκλοφορήσει και το live άλμπουμ από την ευρωπαϊκή τους περιοδεία με την ιαπωνική noise rock μπάντα Ruins του θρυλικού ντράμερ Tatsuya Yoshida, με τους οποίους εμφανίζονται ως RuinsZu.

Τη βραδιά θα ανοίξουν οι ΣΤΟΜΑ, ένα τρίο αυτοσχέδιας μουσικής που δημιουργήθηκε το 2022 και έκτοτε κινείται ανήσυχο στις παρυφές του ηλεκτρικού και του ηλεκτρονικού ήχου. Οι ζωντανές τους εμφανίσεις είναι, σύμφωνα με τους ίδιους, τελετουργικές και ολομέτωπες παραστάσεις που χαρακτηρίζονται από την εναλλαγή πράξεων, το φόβο και τη διαίσθηση, το λάθος και την έξαρση, τη φιλία επί σκηνής και την αγάπη ως μουσική χειρονομία.

Πληροφορίες

Ημερομηνία: Σάββατο 12 Απριλίου 2025

Ώρα: 21:00

Χώρος: Temple Athens (Ιάκχου 17, Αθήνα)

Εισιτήρια:

Early bird – 21€

Προπώληση – 25€

Ταμείο – 28€