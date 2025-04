Οι Faces, Ροντ Στιούαρτ, Ρόνι Γουντ και Κέννεϊ Τζόουνς όπως φαίνεται επανενώνονται για να ηχογραφήσουν 11 νέα τραγούδια, τα οποία μπορεί να κυκλοφορήσουν ως νέο άλμπουμ το 2026.

Η είδηση για τη νέα μουσική έγινε γνωστή σε μια συνέντευξη του Κέννεϊ Τζόουνς στην εφημερίδα The Telegraph, στην οποία ο ντράμερ επιβεβαίωσε ότι «περίπου 11 τραγούδια» έχουν ηχογραφηθεί στα RAK Studios στο Βόρειο Λονδίνο, συμπεριλαμβανομένου ενός με τη συμμετοχή του Τζουλς Χόλαντ. «Δεν θα είναι όλα κατάλληλα για το άλμπουμ, αλλά τα περισσότερα είναι καλά» είπε ο Τζόουνς.

«Δεν νομίζω ότι θα το δω να κυκλοφορεί φέτος. Αλλά μπορώ να το δω να κυκλοφορεί του χρόνου. Ο καθένας κάνει διαφορετικά πράγματα. Κάνουμε μικρά αποσπάσματα ηχογράφησης εδώ κι εκεί. Ξαφνικά, οι Stones βγαίνουν σε περιοδεία ξανά, ο Ροντ βγαίνει ξανά» διευκρίνισε.

Το αρχικό σχήμα των Faces κυκλοφόρησε μουσική από το 1969 έως το 1975, με διάφορες επανενώσεις να πραγματοποιούνται τα επόμενα χρόνια.

Το 2015, ο Ροντ Στιούαρτ εντάχθηκε στο συγκρότημα για την πρώτη τους κοινή εμφάνιση μετά από 40 χρόνια, και πιο πρόσφατα, οι φήμες για μια επίσημη επανένωση έχουν ενταθεί.

