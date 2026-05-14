Το καλοκαίρι του 2026 φέρνει στην Αθήνα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της κλασικής ροκ σκηνής. Οι Foreigner έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ετοιμάζονται να γεμίσουν το ΟΑΚΑ με τραγούδια που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο παγκόσμιο ροκ ρεπερτόριο.

Η εμφάνισή τους έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης, σε έναν χώρο που έχει φιλοξενήσει μεγάλες μουσικές στιγμές και τώρα ετοιμάζεται για μια ακόμη βραδιά γεμάτη ένταση και νοσταλγία.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στην περιοδεία «Celebrating 50 years», μια αναδρομή σε πέντε δεκαετίες γεμάτες επιτυχίες.

Tη βραδιά θα ανοίξει ο Κώστας Tουρνάς, με ένα set που συνδυάζει την εμπειρία του με τον διαχρονικό του ήχο, δημιουργώντας το κατάλληλο κλίμα πριν τη σκηνική εμφάνιση των Foreigner. Η παρουσία του λειτουργεί σαν γέφυρα ανάμεσα στην ελληνική και τη διεθνή ροκ παράδοση.

Οι Foreigner έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική με τραγούδια που εξακολουθούν να ακούγονται παντού, από το ραδιόφωνο μέχρι τις σύγχρονες πλατφόρμες streaming.

Κομμάτια όπως τα «Cold as ice», «Hot blooded» και «I want to know what love is» παραμένουν σταθερά σημείο αναφοράς για διαφορετικές γενιές ακροατών.

Η συναυλία στην Αθήνα δεν είναι απλώς μια στάση περιοδείας, αλλά μια πρώτη συνάντηση του ελληνικού κοινού με ένα συγκρότημα που έχει συνδεθεί με την ιστορία του Classic rock.

Μια βραδιά που κινείται ανάμεσα στη μνήμη και την ενέργεια του σήμερα, με τραγούδια που εξακολουθούν να γεφυρώνουν εποχές.

Το καλοκαίρι κλείνει με έναν ήχο γνώριμο και διαχρονικό, σε μια συναυλία που αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες θεατές στο ΟΑΚΑ.

27 Ιουνίου 2026, ΟΑΚΑ – Ολυμπιακό κέντρο αντισφαίρισης.

Έξι πράγματα που πρέπει να ξέρεις για τους Foreigner:

Πρόσφατα εντάχθηκαν στο Rock & Roll Hall of Fame (Class of 2024), ενώ η διαχρονική τους επιτυχία «I Want To Know What LoveIs» ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify, πριν ακόμη το πετύχουν οι The Who, Pink Floyd ή Bob Dylan.

Με 9 τραγούδια στο Top 10 και 16 συνολικά επιτυχίες στο Top 30, οι Foreigner έχουν κατακτήσει τις καρδιές εκατομμυρίων ακροατών σε όλο τον κόσμο. Οι πωλήσεις τους ξεπερνούν τα 80 εκατομμύρια άλμπουμ, ενώ παραμένουν σταθερά στο Top 20 του Classic Rock Radio με εβδομαδιαίο ακροατήριο άνω των 20 εκατομμυρίων.

Το άλμπουμ τους “4” παραμένει ιστορικό, καθώς περιέχει αξεπέραστες επιτυχίες όπως το «Urgent», τοποθετώντας το στο Νο.1 του Billboard για περισσότερες εβδομάδες από κάθε άλλο άλμπουμ της Atlantic Records στα 80 χρόνια ύπαρξής της. Το “Waiting For A Girl Like You” κράτησε τη 2η θέση του Billboard για 14 συνεχόμενες εβδομάδες, ξεπερνώντας καλλιτέχνες όπως οι U2, Van Halen, Aerosmith, Journey και DefLeppard.

Η μουσική των Foreigner συνεχίζει να εμπνέει και τις νεότερες γενιές, χάρη στη δυναμική παρουσία των τραγουδιών τους σε δημοφιλείς ταινίες και σειρές όπως StrangerThings, Euphoria, Wednesday και The Eternals. Παράλληλα, τα “JukeBoxHero” και “I Want To Know What LoveIs” έχουν γίνει πλατινένια στην εποχή του digital streaming.

Με τον ιδρυτή Mick Jones να έχει τιμηθεί στο Song writers Hall of Fame, και με μια εντυπωσιακή καριέρα που περιλαμβάνει sold out συναυλίες σε κορυφαίες σκηνές όπως η Όπερα του Σίδνεϊ, οι Foreigner αποδεικνύουν ότι η κληρονομιά του rock μπορεί να είναι πιο ζωντανή από ποτέ.

Πλέον οι Foreigner εισέρχονται σε μια συναρπαστική νέα εποχή – φέρνοντας στις σκηνές όλου του κόσμου τον διαχρονικό ήχο των “Cold As Ice”, “Hot Blooded”, “Juke Box Hero” και φυσικά του ανεπανάληπτου “I Want To Know What Love Is.”

Το Σάββατο 27 Ιουνίου η Αθήνα θα είναι έτοιμη να υποδεχτεί τους θρύλους του rock, το συγκρότημα των μεγάλων επιτυχιών, τους Foreigner. Όλοι οι δρόμοι θα οδηγούν τους χιλιάδες θαυμαστές τους στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ.

Μια παραγωγή της Stellar Productions