Οι Gadjo Dilo, η μπάντα που έφερε στην Ελλάδα τη μαγεία της gypsy jazz και την πάντρεψε μοναδικά με τον ήχο και την ψυχή της ελληνικής μουσικής, έρχονται

στις 23 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου, με καλεσμένους τον Βαγγέλη Γερμανό και τον Πάνο Μουζουράκη!

Με έμπνευση από τον Django Reinhardt και πάθος για τον αυτοσχεδιασμό, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μίγμα που γεφυρώνει το Παρίσι του ’30 με την Αθήνα του σήμερα.

Με τον χαρακτηριστικό τους ήχο «Manouche de Grec», οι Gadjo Dilo αναβιώνουν τη φινέτσα της τζαζ, παντρεύοντάς την με παλιές ελληνικές μελωδίες, νέες πρωτότυπες συνθέσεις και τραγούδια-σταθμούς του παγκόσμιου ρεπερτορίου.

Κάθε τους εμφάνιση είναι μια γιορτή: ζωντανή ενέργεια, ρυθμοί που σε ξεσηκώνουν, τραγούδια που σε ταξιδεύουν και μια ατμόσφαιρα γεμάτη χρώματα, πάθος και αισιοδοξία.

Σ’ αυτή τη μουσική συνάντηση, οι Gadjo Dilo και οι καλεσμένοι τους, θα παρασύρουν το κοινό να χορέψει και να τραγουδήσει μαζί τους. Θα αυτοσχεδιάσουν, θα πειραματιστούν, και με τραγούδια μιας άλλης εποχής, θα μας μεταφέρουν μηνύματα σύγχρονα και ελπιδοφόρα!

Πληροφορίες

Κηποθέατρο Παπάγου

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, ώρα 21:00

Προπώληση εισιτηρίων:

Ηλεκτρονικά στην ticketservices.gr

https://www.ticketservices.gr/event/papagou-gadjo-dilo-2026/

Πανεπιστημίου 36, Αθήνα

Τιμές εισιτηρίων: 18 ευρώ & 15 ευρώ φοιτητικό / μαθητικό / ΑμεΑ στην προπώληση, 20 ευρώ & 18 ευρώ φοιτητικό / μαθητικό / ΑμεΑ στην πόρτα.

Οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής: Τεχνότροπον – Artway Cultural Productions

Λίγα λόγια για τους Gadjo Dilo

Οι Gadjo Dilo είναι ένα συγκρότημα που κινείται στα πλαίσια της gypsy jazz μουσικής. Σχηματίστηκαν το 2009 και έχουν δημιουργήσει μια ξεχωριστή μουσική γλώσσα, παντρεύοντας την παράδοση της τσιγγάνικης jazz με αγαπημένα ελληνικά τραγούδια παλαιότερων εποχών, κομμάτια από όλο τον κόσμο αλλά και πρωτότυπες συνθέσεις που ήδη έχουν αγαπηθεί από το κοινό.

Οι ζωντανές τους εμφανίσεις συνδυάζουν τη δεξιοτεχνία και την αυτοσχεδιαστική διάθεση της jazz με τον πλούτο του ελληνικού τραγουδιού, στήνουν γέφυρες ανάμεσα στα μουσικά είδη, είναι γεμάτες ενέργεια και ζωντάνια και ακτινοβολούν ελπίδα και θετικότητα.

Στους δύο πρώτους τους δίσκους, “Manouche de Grec” (2013) και “Manouche de Grec vol.II” (2016), παντρεύουν την κεντροευρωπαϊκή jazz του ‘30 και του ’40 με τις δημιουργίες των Ελλήνων συνθετών κυρίως του πρώτου μισού του 20ού αιώνα. Μέσα από εκτεταμένη έρευνα και μουσικό πειραματισμό, αναζητούν τα νήματα που συνδέουν τα μουσικά είδη, προσπαθώντας ταυτόχρονα να αναδείξουν τη διαχρονικότητα και την ομορφιά αυτών των συνθέσεων.

Σημαντικές στιγμές στη μουσική τους πορεία περιλαμβάνουν την εμφάνισή τους στην ταινία “Worlds Apart” – “Ένας Άλλος Κόσμος” του Χριστόφορου Παπακαλιάτη (με πρωταγωνιστή τον JK Simmons), τη συνεργασία τους με τον Tonino Carotone στον δεύτερό τους δίσκο, τη ζωντανή εμφάνιση και ηχογράφηση στο Ηρώδειο με τη θρυλική Μαίρη Λίντα, τη σύμπραξη με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης που έγινε με πρωτότυπες ενορχηστρώσεις τους, συναυλίες στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, και αμέτρητες ζωντανές εμφανίσεις σε μεγάλες σκηνές και φεστιβάλ στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη (Nisville Jazz Festival, Bansko Jazz Festival, Όπερα του Μονάχου, Τεχνόπολη Αθηνών, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Berlin Greek Film Festival κ.ά).

Έχουν συνεργαστεί με πολλούς γνωστούς και αγαπητούς Έλληνες καλλιτέχνες (Μαίρη Λίντα, Άννα Βίσση, Βαγγέλης Γερμανός, Κωστής Μαραβέγιας, Πάνος Μουζουράκης).

Κομμάτια τους έχουν κυκλοφορήσει σε παγκόσμιες μουσικές συλλογές, και καλλιτέχνες διεθνούς εμβέλειας έχουν επενδύσει οπτικά τα έργα τους (Νέαρχος Ντάσκας -Polkadot Design, Κλεοπάτρα Κοραή – Lokey).