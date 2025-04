Οι Green Day θα αποκτήσουν αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ. Οι βετεράνοι της ροκ θα τιμηθούν με δικό τους αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ την 1η Μαΐου με προσκεκλημένους ομιλητές τον ηθοποιό, παραγωγό Ράιαν Ρέινολντς και τη θρυλική πρώην επαγγελματία τενίστρια Σερίνα Γουίλιαμς (μεγάλη θαυμάστρια του συγκροτήματος) και τον ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό παραγωγό Ματ Πίνφιλντ στον ρόλο του παρουσιαστή.

Το αστέρι του συγκροτήματος βρίσκεται στο νούμερο 6212 της Λεωφόρου της Δόξας, δίπλα στο δισκοπωλείο Amoeba Music και κοντά στο αστέρι των Red Hot Chili Peppers.

Η εκδήλωση, θα είναι η 2.810η τελετή απονομής αστεριού από τότε που εγκαινιάστηκε το διάσημο τουριστικό αξιοθέατο, το 1960.

«Το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ έχει την τιμή να καλωσορίσει τους Μπίλι Τζο Άρμστρονγκ, Μάικ Ντερντ και Τρε Κουλ των Green Day στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ» δήλωσε η παραγωγός της Λεωφόρου της Δόξας, Άνα Μαρτίνεζ.

«Η μουσική των Green Day όχι μόνο έχει εμπνεύσει γενιές, αλλά έχει επίσης χρησιμεύσει ως το soundtrack της ζωής μας» τόνισε.

Το συγκρότημα εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame το 2015. Έχει κερδίσει πέντε βραβεία Grammy, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου Ηχογράφηση της Χρονιάς του 2006 για το τραγούδι «Boulevard of Broken Dreams» από το έβδομο άλμπουμ του «American Idiot» (2004).

Οι Green Day δημιουργήθηκαν το 1986 στο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια, έχουν κυκλοφορήσει 12 άλμπουμ που έφτασαν στο top 10 του Billboard 200, συμπεριλαμβανομένων τριών που έφτασαν στο Νο. 1 – American Idiot (2004), 21st Century Breakdown (2009) και Revolution Radio (2016). Έχουν δύο επιτυχίες που έφτασαν στο top 10 του Billboard Hot 100, «Boulevard of Broken Dreams» και «Wake Me Up When September Ends».