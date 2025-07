Οι Αθηναίοι desert rockers Honeybadger επιστρέφουν με το εκρηκτικό νέο τους single, «Panic Button», μια ωμή, groovy έκρηξη για ανήσυχα μυαλά και ταραγμένες εποχές.

Εμπνευσμένο από τους εφιάλτες του πολέμου, την υπαρξιακή πίεση και τη συλλογική απογοήτευση, το κομμάτι αποτυπώνει τον παλμό ενός κόσμου που ακροβατεί στο χείλος της κατάρρευσης.

Μετά το φορτισμένο συναισθηματικά «Empty-Handed», οι Honeybadger — στα δέκα τους χρόνια συνύπαρξης — κάνουν ένα τολμηρό βήμα προς μια πιο αιχμηρή και άμεση μουσική κατεύθυνση. Με εναλλακτικούς ρυθμούς, πιασάρικα desert rock riffs και βαριά μελωδική ένταση, το «Panic Button» ενώνει την ωμότητα με την ψυχή, δημιουργώντας έναν ήχο ταυτόχρονα συγκρουσιακό και λυτρωτικό.

“I just found my Panic Button and you know we’re going down.

Got so tired of dirty dancing ‘round you boring little pawns.”

Δεν είναι απλώς άλλο ένα σκοτεινό τραγούδι. Είναι ένα σάουντρακ αφύπνισης για όσους έχουν φτάσει στα όριά τους — με τη χειραγώγηση, τη συμμόρφωση και το ήσυχο χάος της καθημερινότητας. Αλλά τι γίνεται όταν τελικά πατάς αυτό το κουμπί; Όλα εκρήγνυνται… ή αποκτούν επιτέλους νόημα;

Το «Panic Button» κυκλοφορεί τώρα σε όλες τις streaming πλατφόρμες:

Stream: https://bfan.link/panic-button

Buy: https://honeybadgertheband.bandcamp.com/track/panic-button

Lyric Video: https://youtu.be/Ome_yQbEpWQ

Honeybadger:

Δημήτρης Βαρδουλάκης – Φωνή / Rhythm κιθάρα

Βαγγέλης Οικονόμου – Ντραμς / Κρουστά, Backing φωνητικά

Fogg – Μπάσο

Δημήτρης Μιχαηλάρας – Lead κιθάρα

Honeybadger

Οι Honeybadger είναι μια αθηναϊκή desert rock μπάντα που δραστηριοποιείται στη rock σκηνή από το 2015. Με επιρροές, εκτός από το stoner, το heavy rock, τον indie/alternative και τον grunge ήχο έχουν δημιουργήσει δισκογραφικά το “The Rain” EP (2017), το πρώτο ολοκληρωμένο τους LP με το όνομα “Pleasure Delayer” (2020) μέσω της Made of StoneRecordings, το single “Diamonds” (2023) και τα πιο πρόσφατα και φρέσκα “Τhe Green”, “Empty-Handed” και “Panic Button” (2025) μέσω της SODEH Records.

Η αναγνώριση από τη σκηνή σε Ελλάδα και εξωτερικό ήρθε σχετικά γρήγορα μαζί με τη συνεχή τους προσπάθεια για εξέλιξη του μουσικού είδους τους. Έχουν την εμπειρία αρκετών lives δίπλα σε μεγάλες εγχώριες μπάντες του ήχου και επιλεγμένα φεστιβάλ (Chania Rock Festival, Mammoth Fest, Gimme Shelter, Cariocas – Under the Sun, Gyftopoulou Street Fest) της Ελλάδας, με τελευταία σημαντική εμφάνιση στο ΑΧΕΡΩΝ MUSIC SESSIONS 2 στο Arch Club τον Φεβρουάριο του 2024 και αρκετές μικρότερες μετά από αυτή.

Μετά από σημαντικές αλλαγές στο lineup, η μπάντα που τα τελευταία δύο χρόνια ήταν ένα powertrio έγινε ξανά ένα γεμάτο κιθαριστικό όγκο και μελωδίες κουαρτέτο. Έτσι θα προχωρήσουν αποφασιστικά στο release του sophomorefulllengthalbum τους με όνομα “Let There Be Light” που αναμένεται να παρουσιαστεί δισκογραφικά και live το φθινόπωρο του 2025.