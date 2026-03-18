Μετά τις sold out εμφανίσεις τους στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια και την ιδιαίτερη σχέση που έχουν αναπτύξει με το ελληνικό κοινό, οι Piero Barone, Ignazio Boschetto και Gianluca Ginoble, επιστρέφουν για δύο βραδιές γεμάτες συναίσθημα, μεγάλες ερμηνείες και μοναδική σκηνική παρουσία.

Οι Il Volo έχουν δημιουργήσει το δικό τους ξεχωριστό μουσικό ύφος, συνδυάζοντας την κλασική μουσική παράδοση με τη σύγχρονη pop αισθητική. Με τις εντυπωσιακές φωνές τους και τη δυναμική παρουσία τους στη σκηνή, έχουν κατακτήσει κοινό και κριτικούς σε όλο τον κόσμο.

Το πρόγραμμα των συναυλιών θα περιλαμβάνει αγαπημένα τραγούδια από τη διεθνή δισκογραφία τους, καθώς και κλασικά κομμάτια που έχουν συνδέσει το όνομά τους με τη σύγχρονη crossover σκηνή.

Θεσσαλονίκη

Η πρώτη συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουλίου 2026 στο Θέατρο Γης.

Τους Il Volo θα συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ τη Μουσική Διεύθυνση έχει αναλάβει ο Τάσος Συμεωνίδης.

Η συναυλία γίνεται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικών Μουσικών Σχημάτων& Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Κέρκυρα

Η δεύτερη εμφάνιση τους θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουλίου 2026, στο Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί τη νύχτα της πανσελήνου, με το φεγγάρι να ανατέλλει πίσω από τη σκηνή και τον ιστορικό ναό του Φρουρίου, δημιουργώντας ένα μοναδικό φυσικό σκηνικό.

Τους Il Volo θα συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα Ωδείου Κερκύρας και τη Μουσική Διεύθυνση έχει αναλάβει ο Γιάννης Λογιάδης.

Πληροφορίες

Θεσσαλονίκη

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026

Θέατρο Γης

Ώρα έναρξης: 21:00

Με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης

Μουσική Διεύθυνση: Τάσος Συμεωνίδης

Εισιτήρια: more.com

Κέρκυρα

Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026

Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας

Ώρα έναρξης: 21:00

Με τη Συμφωνική Ορχήστρα Ωδείου Κερκύρας

Μουσική Διεύθυνση: Γιάννης Λογιάδης

Εισιτήρια: more.com

Έναρξη προπώλησης 18 Μαρτίου 2026

Λίγα λόγια για τους διάσημους Ιταλούς τενόρους

Οι Il Volo είναι το πιο διεθνώς αναγνωρισμένο ιταλικό μουσικό τρίο,που για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια μαγεύουν το κοινό σε όλο τον κόσμο, με τις φωνές των Piero Barone, Ignazio Boschetto και Gianluca Ginoble.

Η ιστορία τους ξεκίνησε το 2009 όταν εμφανίστηκαν στο τηλεοπτικό talent show «Ti lascio una canzone».

Σύντομα ξεκίνησαν μια εντυπωσιακή διεθνή καριέρα και το πρώτο τους άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2010.

Το 2015 κέρδισαν το Φεστιβάλ του Sanremo με το τραγούδι “Grande Amore” και εκπροσώπησαν την Ιταλία στη Eurovision κατακτώντας την τρίτη θέση.

Έχουν πραγματοποιήσει μεγάλες διεθνείς περιοδείες και έχουν συνεργαστεί με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως οι Barbra Streisand, Plácido Domingo και Andrea Bocelli.

Το 2024 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ «Ad Astra», το οποίο σηματοδότησε και τη 15η επέτειο της καριέρας τους.