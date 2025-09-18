Οι Iron Maiden επιστρέφουν στην Ελλάδα τον Μάιο με μία μοναδική συναυλία στο ΟΑΚΑ, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια τους επί σκηνής.

Η συναυλία στην Ελλάδα έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 23 Μαΐου ενώ η πώληση των εισιτηρίων ξεκινά στις 22 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα οι Iron Maiden ανακοίνωσαν τις πρώτες ημερομηνίες ενός πολύ πλούσιου προγράμματος για το 2026, ξεκινώντας με μια καλοκαιρινή επιστροφή στην Ευρώπη για να παίξουν κυρίως σε φεστιβάλ αλλά και σε στάδια σε χώρες και περιοχές που δεν επισκέφτηκαν το 2025.

Η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θα επισκεφθεί το θρυλικό Heavy metal συγκρότημα στο πλαίσιο της επετειακής παγκόσμιας περιοδείας του «Run For Your Lives» και έπειτα ακολουθούν Σόφια, Βουκουρέστι, Μπρατισλάβα, Αννόβερο, Άμστερνταμ, Μιλάνο, Παρίσι, Λυών και Λισαβόνα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα.