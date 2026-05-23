Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πολυαναμενόμενη επιστροφή των Iron Maiden στην Ελλάδα, απόψε, (Σάββατο 23 Μαΐου), στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας «Run For Your Lives Tour». Η διοργανώτρια εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει το αναλυτικό πρόγραμμα της βραδιάς, καθώς και οδηγίες προς το κοινό για την ασφαλή και ομαλή προσέλευση, με δεδομένη και την πιθανότητα τοπικών καιρικών φαινομένων.

Μετά τη θρυλική εμφάνιση των Metallica, τη σκυτάλη παίρνουν οι Iron Maiden για να ξεσηκώσουν το ελληνικό κοινό σε μια συναυλία που ήδη χαρακτηρίζεται ως μία από τις κορυφαίες της χρονιάς. Η βρετανική μπάντα επιστρέφει στην Αθήνα στο πλαίσιο μιας επετειακής περιοδείας, που γιορτάζει 50 χρόνια ιστορίας και ανατρέχει στα πιο εμβληματικά κεφάλαια της δισκογραφίας της.

Η ατμόσφαιρα γύρω από το ΟΑΚΑ έχει ήδη «ζεσταθεί», με το καθιερωμένο soundcheck να προδίδει μέρος της μαγείας που έρχεται. Από τα μεγάφωνα ακούστηκε το «Fear of the Dark», προκαλώντας ενθουσιασμό στους πρώτους παρευρισκόμενους και δίνοντας πρόγευση μιας βραδιάς που αναμένεται εκρηκτική.

Το πρόγραμμα της συναυλίας έχει ως εξής:

Οι πόρτες ανοίγουν στις 17:00, οι Anthrax ανεβαίνουν στη σκηνή στις 19:00, ενώ οι Iron Maiden εμφανίζονται στις 20:40. Το setlist αναμένεται να εστιάσει κυρίως στα πρώτα, κλασικά χρόνια του συγκροτήματος, με τραγούδια όπως τα «The Number of the Beast», «The Trooper» και «Iron Maiden», προσφέροντας στο κοινό μια δυνατή δόση νοσταλγίας και ασταμάτητης ενέργειας.

Στο πλαίσιο της περιοδείας «Run For Your Lives», οι Iron Maiden παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει την εξέλιξη και την κληρονομιά τους. Για τους παλιότερους αποτελεί επιστροφή στις ρίζες, ενώ για τους νεότερους μια μοναδική ευκαιρία να ζήσουν ζωντανά κομμάτια που καθόρισαν ολόκληρο το heavy metal.

Το σκηνικό της πόλης έχει ήδη αποκτήσει συμβολικές πινελιές, με τη μασκότ Eddie να κάνει «εμφανίσεις» στην Αθήνα τις προηγούμενες ημέρες, απολαμβάνοντας στιγμές με ελληνικό χρώμα και δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερη προσμονή στους fans. Για το ελληνικό κοινό, οι Iron Maiden δεν είναι απλώς μια μεγάλη συναυλία, αλλά μια εμπειρία με σχεδόν τελετουργικό χαρακτήρα.

Οι διοργανωτές εφιστούν την προσοχή στο κοινό, καθώς υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων. Συνιστάται η χρήση αδιάβροχου ή poncho, ενώ οι ομπρέλες δεν επιτρέπονται για λόγους ασφαλείας. Επίσης, απαγορεύονται οι τσάντες και τα σακίδια μεγαλύτερα από μέγεθος Α4.

Η πρόσβαση στο ΟΑΚΑ θα γίνεται σύμφωνα με την κατηγορία εισιτηρίου, είτε για την αρένα είτε για τις κερκίδες, με ειδικές πρόνοιες για τα άτομα με αναπηρία. Για τους κατόχους εισιτηρίων αρένας προβλέπεται είσοδος από όλες τις βασικές πύλες του σταδίου, ενώ για τις κερκίδες η κατανομή γίνεται μέσω συγκεκριμένων εισόδων και θυρών, με σαφή σήμανση στο χώρο.

Για όσους επιλέξουν μέσα μαζικής μεταφοράς, σημείο συνάντησης έχει οριστεί κοντά στον σταθμό «Ειρήνη», ενώ υπάρχει και οργανωμένη πρόσβαση για τα οχήματα μέσω της Λεωφόρου Κύμης, όπου λειτουργεί ελεύθερος χώρος στάθμευσης. Παράλληλα, έχει προβλεφθεί ειδική μέριμνα και voucher στάθμευσης για ΑμεΑ.

Η ζήτηση για τα εισιτήρια παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, με την αρένα να έχει ήδη εξαντληθεί, ενώ περιορισμένα εισιτήρια για τις κερκίδες εξακολουθούν να διατίθενται. Όλα δείχνουν πως το ΟΑΚΑ θα φιλοξενήσει μια βραδιά που θα μείνει στην ιστορία των μεγάλων συναυλιών στην Ελλάδα, με χιλιάδες fans να ετοιμάζονται για μια εμπειρία γεμάτη ένταση, ενέργεια και heavy metal ιστορία.

