Η είδηση του θανάτου του Τζόρτζιο Αρμάνι στο Μιλάνο, σε ηλικία 91 ετών, έχει προκαλέσει παγκόσμια συγκίνηση. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πλημμυρίσει από θερμά μηνύματα και αναρτήσεις, καθώς πλήθος διασημοτήτων και θαυμαστών του σχεδιαστή αποχαιρετούν με συγκίνηση τον άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον κόσμο της μόδας.

Σημειώνεται ότι η σορός του θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, από τις 9 π.μ. έως τις 6 μ.μ., στο Μιλάνο, στην οδό Bergognone 59, στον χώρο Armani/Teatro. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σε στενό, οικογενειακό κύκλο.

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ, ο Μόργκαν Φρίμαν, η Τζούλια Ρόμπερτς, η Λάουρα Παουζίνι, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Άστον Κούτσερ και η Ρις Γουίδερσπουν αποχαιρέτησαν τον σπουδαίο σχεδιαστή μόδας.

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ

Ο ηθοποιός σε δήλωσή του στο περιοδικό The Hollywood Reporter ανέφερε: «Ο Τζόρτζιο ήταν σίγουρα μοναδικός. Ένας καλλιτέχνης. Ένας οραματιστής. Με το βλέμμα και το χέρι ενός τεχνίτη και τη ψυχή ενός ζωγράφου. Το έργο του απέπνεε την προσωπικότητά του. Και φρόντιζε [να είναι] ασυμβίβαστος μέχρι το τέλος. Ξέρω ότι υπήρχαν κάποιοι που τους φόβιζε λόγω της απαιτητικής του φύσης. Για μένα ήταν ένα εξαιρετικά ταλαντούχο αιλουροειδές», συμπλήρωσε.

Μόργκαν Φρίμαν

O βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός σε δήλωσή του στο THR, ανέφερε: «Μπροστά και πίσω από τις κάμερες, σε προσωπικές στιγμές και στις πιο λαμπρές σκηνές, είχα την τιμή να φοράω δημιουργίες του Αρμάνι. Σήμερα, τιμούμε έναν άνθρωπο του οποίου η ιδιοφυΐα άγγιξε πολλές ζωές και η κληρονομιά κομψότητας και διαχρονικού στυλ θα αντέξει στον χρόνο».

Τζούλια Ρόμπερτς

Τον δικό της φόρο τιμής θέλησε να καταθέσει και η Τζούλια Ρόμπερτς καθώς μοιράστηκε ένα κοινό τους στιγμιότυπο σε ανάρτησή της στο Instagram με τη φράση: «Ένας αληθινός φίλος, ένας θρύλος» μαζί με ένα emoji που απεικονίζει ραγισμένη καρδιά.

Η τραγουδίστρια Λάουρα Παουζίνι

«Ήταν τιμή μου να γνωρίσω έναν βασιλιά», έγραψε η Ιταλίδα τραγουδίστρια σε ανάρτησή της στο Instagram την οποία συνόδευσε με τρία κοινά τους στιγμιότυπα.

«Αυτό που μου έμαθες και μου χάρισες είναι μια ανεκτίμητη προστιθέμενη αξία σε αυτή την αναταραχή. Καλό ταξίδι, αγαπητέ Τζορτζ», συμπλήρωσε.

Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Ο ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram Story του ένα κοινό στιγμιότυπο από το παρελθόν, στο οποίο είναι μαζί και ο σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε, συνοδεύοντας το με λόγια συγκίνησης: «Ο Τζιόρτζιο Αρμάνι ήταν ένας οραματιστής, η επιρροή του οποίου ξεπερνούσε κατά πολύ το χώρο του ντιζάιν», έγραψε.

«Τον γνώρισα για πρώτη φορά πριν από πολλά χρόνια στο Μιλάνο και θυμάμαι ότι με εντυπωσίασε η δημιουργικότητα και η ιδιοφυΐα του. Ήταν μια θρυλική προσωπικότητα που ενέπνευσε ολόκληρες γενιές και η κληρονομιά του θα συνεχίσει να διαμορφώνει και να εμπνέει τον κόσμο για πολλά χρόνια ακόμα», συμπλήρωσε.

Άστον Κούτσερ

Visionary kind human Giorgio Armani, RIP https://t.co/tOjVQWtoxG — ashton kutcher (@aplusk) September 4, 2025

«Ο οραματιστής και ευγενικός Τζόρτζιο Αρμάνι», έγραψε ο διάσημος ηθοποιός στην ανάρτησή του στο Χ. «Αναπαύσου εν ειρήνη».

Ρις Γουίδερσπουν

Η σταρ απέτισε τον δικό της φόρο τιμής με story της στο Instagram, όπου μοιράστηκε μια κοινή τους φωτογραφία γράφοντας στη λεζάντα: «Ένα θρυλικό ταλέντο και ένας υπέροχος άνθρωπος».

Στη συνέχεια, μοιράστηκε μια σειρά από στιγμιότυπα στον κύριο λογαριασμό της, στα οποία φοράει δημιουργίες του διάσημου σχεδιαστή με ένα εκτενέστερο μήνυμα:

«Ήταν ένα όνειρο να δουλεύω με τον Τζόρτζιο Αρμάνι! Ένας θρυλικός σχεδιαστής που χάρισε στον κόσμο τόσο πολύ στυλ, κομψότητα και χάρη. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να φορέσω τόσα πολλά από τα πανέμορφα φορέματά του. Η καρδιά μου είναι με την οικογένειά του και με όλους τους υπέροχους ανθρώπους στο ατελιέ του αυτές τις δύσκολες στιγμές».