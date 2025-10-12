Εκατόν ένα χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα από τη γέννηση του Μίμη Πλέσσα, (12 Οκτωβρίου 1924), ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 5 Οκτωβρίου 2024.

Ο σπουδαίος μουσικός, συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας και πιανίστας έχει αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στην πολιτιστική κληρονομία της χώρας μας, γράφοντας εκατοντάδες επιτυχίες, για πολλούς μεγάλους τραγουδιστές.

Από τους πιο σημαντικούς και παραγωγικούς Έλληνες συνθέτες, που διένυε με χαρακτηριστική άνεση το φάσμα από την τζαζ και την ελαφριά μουσική, έως το έντεχνο λαϊκό τραγούδι και τις μεγάλες μουσικές φόρμες, ο Μίμης Πλέσσας ξεχώρισε από πολύ νωρίς με το ταλέντο του, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς.

Τραγούδια που έχουν αφήσει εποχή φέρουν την υπογραφή του, ενώ ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος έχει «ντυθεί» με τις μελωδίες του. Μαζί με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο στους στίχους, έγραψαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες του εγχώριου σινεμά.

Μερικά από τα τραγούδια του που θα μείνουν αξέχαστα είναι τα: «Αν σ’ αρνηθώ αγάπη μου», «Εκείνο το πρωί στην Κηφισιά», «Τι σου ‘κανα και πίνεις», «Τόσα καλοκαίρια», «Ποιος το ξέρει», «Οι χάντρες», «Μα τώρα αγάπη μου», «Η Μυρσίνη βάζει τα άσπρα», «Απόψε σε θέλω», «Μην του μιλάτε του παιδιού», «Άμα δείτε το φεγγάρι», «Η πρώτη μας νύχτα», «Μεθυσ’ απόψε το κορίτσι μου», «Πρώτη φορά», «Τα φιλιά», «Έπεφτε βαθιά σιωπή», «Χίλιες βραδιές», «Του αγοριού η καρδιά», «Θα πιω απόψε το φεγγάρι», «Ξημερώνει Κυριακή», «Κορίτσι στάσου να σου πω», «Όλα δικά σου», «Είμαι γυναίκα του κεφιού», «Πέρα στα παλιά σεράγια», «Πρώτη φορά», «Έκλαψα χτες», «Το κερί μου έλιωσε», «Μια με θέλεις μια με διώχνεις», «Οι μέρες του καλοκαιριού», «Με βρήκε ο ήλιος» και πολλές άλλες.

«Βιρτουόζος πιανίστας και μαέστρος, συνθέτης τραγουδιών για τον κινηματογράφο και το θέατρο, που ασχολήθηκε με τζαζ, όπερα αλλά και κλασική μουσική, ανέδειξε πολλούς μεγάλους τραγουδιστές (Νάνα Μούσχουρη, Τζένη Βάνου, Γιάννης Πουλόπουλος, Στράτος Διονυσίου, Ρένα Κουμιώτη κ.ά.) και καθόρισε το έντεχνο και λαϊκό τραγούδι με τη σπουδαία συμβολή του στη δισκογραφία, καθώς κατέχει και τον πιο εμπορικό ελληνικό δίσκο που κυκλοφόρησε ποτέ, «ο Δρόμος», σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, με 4.000.000 πωλήσεις από το 1969», γράφουν ενδεικτικά για τον Μίμη Πλέσσα στο πρόγραμμα της παράστασης που ετοίμαζε ο Γιώργος Βάλαρης σε λίγες ημέρες για τα 100 του χρόνια.

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του «μαέστρου»

100 επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα