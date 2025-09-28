Μετά την εντυπωσιακή παρθενική της πορεία, η απολαυστική κωμωδία επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά! Οι Miroλάτρες ξαναζωντανεύουν στη σκηνή του Θεάτρου Αλκμήνη από 10 Οκτωβρίου, έτοιμοι να μας ξαναρωτήσουν: Ποιος καθορίζει τελικά τη ζωή μας; Η μοίρα ή εμείς;

Λίγα λόγια για το έργο:

Ο Στέφανος, έχοντας χάσει τη δουλειά του, ενώνει τις δυνάμεις του με τον φίλο του Κωστή, μεσίτη ακινήτων, για να πουλήσουν ένα πολυτελές κτήριο σε εξωφρενική τιμή. Στην προσπάθειά τους, μπλέκουν με μία εκκεντρική γκαλερίστα και ένα golden boy με υψηλές γνωριμίες. Σύντομα, οι τέσσερις τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με καταστάσεις πέρα από κάθε φαντασία, δοκιμάζοντας την εφευρετικότητά τους αλλά και την αλήθεια, που λένε ή κρύβουν ακόμη και από τον εαυτό τους.

Μια σύγχρονη κωμωδία που αναδεικνύει τις προκλήσεις της οικονομικής κρίσης, την ανάγκη για επιβίωση και τις αυταπάτες που συχνά δημιουργούμε για να αντέξουμε την πραγματικότητα. Τέσσερις χαρακτήρες ακροβατούν ανάμεσα στο ψέμα και την αλήθεια, στο όνειρο και την επιβίωση, σε ένα παιχνίδι που άλλοτε θυμίζει παιδική φαντασία και άλλοτε…έργο τέχνης.

Συντελεστές:

Πρωτότυπο Κείμενο: Φωτεινή Τσακίρη & Τάσος Γουσέτης

Σκηνοθεσία: Φωτεινή Τσακίρη

Εικαστικός: Ελένη Φέζου

Κατασκευή Σκηνικών: Θανάσης Παπαχρήστος

Ενδυματολόγος: Χαρά Μποτσιβάλη

Βοηθός Ενδυματολόγου: Μαρία Μοσχοπούλου

Σχεδιασμός Φωτισμών: Μανώλης Μπράτσης

Μουσική Επιμέλεια: Φωτεινή Τσακίρη

Φωτογραφίες: Νίκος Μαργαρίτης

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Νταίζη Λεμπέση

Οργάνωση Παραγωγής: Τάσος Γουσέτης

Παίζουν με σειρά εμφάνισης:

Κώστας Κουτρουμπής (Στέφανος), Κώστας Θεοδόσιος (Κωστής), Φωτεινή Τσακίρη (Alex), Χριστόφορος Μπαρμπαγιάννης (Άγγελος).

Πληροφορίες

• Πρεμιέρα: 10 Οκτωβρίου 2025

• Παραστάσεις: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, στις 21:30 (για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων)

• Διάρκεια Παράστασης: 95’ (χωρίς διάλειμμα)

• Χώρος: Θέατρο ΑΛΚΜΗΝΗ (Σκηνή Intermedia)

• Τιμές Εισιτηρίων:

15€ Κανονικό

12€ Μειωμένο (Φοιτητικό, Ανέργων και Άνω των 65 ετών)

Για ομαδικό 10+ ατόμων επικοινωνήστε με mirolatres@gmail.com ή 210 3428650

• Προπώληση: more.com

Σημείωμα σκηνοθέτη

«Πόσο συχνά κατασκευάζουμε την αλήθεια, για να νιώσουμε ασφαλείς;

Αυτήν ακριβώς την ανάγκη εξερευνούν οι Miroλάτρες. Οι τέσσερις πρωταγωνιστές μας σχεδιάζουν παράθυρα διαφυγής και ελπίδας, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν την τραγική γελοιότητα της ζωής. Και το κάνουν με μαεστρία, έμπνευση και χιούμορ παιδικό. Αυτό ήταν που με μάγεψε περισσότερο. Η παιδική αθωότητα αυτού του σουρεαλιστικού σύμπαντος. Σας περιμένω με χαρά και ανυπομονησία να το εξερευνήσουμε μαζί.»

Μια κωμωδία που θα σας κάνει να γελάσετε, να αναρωτηθείτε και – ίσως – να δείτε τον κόσμο με μια νέα ματιά.

Πληροφορίες – Κρατήσεις: 210 3428650

Χώρος: Θέατρο ΑΛΚΜΗΝΗ (Σκηνή Intermedia)

Αλκμήνης 8-12, Κάτω Πετράλωνα (Στάση Μετρό: Κεραμεικός)