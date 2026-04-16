Η περιοδεία επανένωσης των Oasis – Oasis Live ’25 κέρδισε το βραβείο Major Tour of the Year (Σημαντική Συναυλία της Χρονιάς) στην τελετή απονομής των βραβείων Pollstar 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Χόλιγουντ ως η κεντρική εκδήλωση του ετήσιου συνεδρίου Pollstar Live!, που διοργανώθηκε από το κορυφαίο περιοδικό για τη βιομηχανία της ζωντανής μουσικής.

Άλλοι κορυφαίοι νικητές σε κατηγορίες με βάση το είδος ήταν οι Metallica που κέρδισαν βραβείο για τη Ροκ Περιοδεία της Χρονιάς, ο Kendrick Lamar/SZA για τη Χιπ-Χοπ Περιοδεία της Χρονιάς, ο Weeknd για την Περιοδεία R&B της Χρονιάς, ο Μπένσον Μπουν για την Ποπ Περιοδεία της Χρονιάς, ο Bad Bunny για τη Λάτιν Περιοδεία της Χρονιάς), ο Άνταμ Σάντλερ για την Περιοδεία Κωμωδίας της Xρονιάς και οι Κρις Στέιπλετον και Λέινι οι οποίοι μοιράστηκαν τη διάκριση στην κατηγορία Κάντρι Περιοδεία της Χρονιάς.

Η Ολίβια Ντιν, η οποία συνεχίζει να αποσπά βραβεία κέρδισε στην κατηγορία Ειδική Προσκεκλημένη/Support Καλλιτέχνιδα της Χρονιάς, για την παρουσία της στην περιοδεία «Short n’ Sweet Tour» της Σαμπρίνα Κάρπεντερ.

Τα Austin City Limits και Ohana αναδείχθηκαν Φεστιβάλ της Χρονιάς (σε κατηγορίες με πάνω από 30.000 και κάτω από 30.000 θεατές, αντίστοιχα). Το Λος Άντζελες αναδείχθηκε πρώτο με νίκες για το νυχτερινό Κέντρο της Χρονιάς, το Troubadour και τον Υπαίθριο Χώρο της Χρονιάς, το Hollywood Bowl.

Το βραβείο Καλύτερη Αρένα της Χρονιάς απέσπασε το Sphere στο Λας Βέγκας Στάδιο της Χρονιάς στις ΗΠΑ αναδείχθηκε το Allegiant Stadium. Το Pinnacle του Νάσβιλ κέρδισε βραβείο ως Νέος Χώρος Συναυλιών της Χρονιάς.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ