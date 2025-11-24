Οι ΟΝΑΡ μας προσκαλούν στο Holy Wood stage, για ένα ακόμα Σάββατο στις 6 Δεκεμβρίου σε μια γιορτή για τα 26 χρόνια παρουσίας τους. Θα παρουσιάσουν ένα τρίωρο πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια από όλη τη δισκογραφία τους, αλλά και γνωστά κομμάτια άλλων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια ζωντανή, διαδραστική εμπειρία με το κοινό.

Από το 1999, όταν κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους δίσκο «Το έργο που παίζουν τα μάτια σου», μέχρι και σήμερα, οι ΟΝΑΡ έχουν αφήσει το δικό τους ξεχωριστό στίγμα στην ελληνική μουσική σκηνή, μετρώντας 9 άλμπουμ, 8 singles και αμέτρητες ζωντανές εμφανίσεις.

Με βασικό εμπνευστή τον Λευτέρη Πλιάτσικα και παρά τις αλλαγές στη σύνθεσή τους με τα χρόνια, η μπάντα παραμένει πιστή στον ήχο και το συναίσθημα που την καθιέρωσε. Με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από χιλιάδες ακροατές – όπως «Αν μ’ αγαπάς», «Χάρτινα Φανάρια», «Δεν Χρωστάω Σε Κανέναν», «Γαλάζιες Ερωμένες», «Με Τρομάζεις», «Δεν ξέρω τίποτα για μένα» και άλλα – συνεχίζουν να μας συγκινούν και να μας ενώνουν.

OPENING ACT: ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί, να θυμηθούμε αγαπημένες μελωδίες και να φτιάξουμε νέες μουσικές παρέες!

Holy Wood stage

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 289

Άγιος Δημήτριος

Ώρα έναρξης: 22.30

Προπώληση εισιτηρίων: ComeTogether

https://cometogether.live/el/event/4097/26-xronia-onar-opening-act-kyprianos-holy-wood-stage-athens

Είσοδος συναυλίας: 12€ (όρθιων κ καθήμενων)

Για κράτηση θέσης καθήμενου σε τραπέζι ή stand επικοινωνείτε στο τηλ 2109700418