Τρία χρόνια μετά την επίσημη πρώτη εμφάνισή τους στο Κύτταρο οι Pagan στήνουν το καθιερωμένο γενέθλιο δρώμενό τους και μας καλούν στη γιορτή που τείνει να γίνει παράδοση.

Νέοι ήχοι, νέα πρόσωπα, νέα ενέργεια σε μία διονυσιακή μυσταγωγία που μας συνδέει με το ασυνείδητο και ξυπνάει τα ένστικτα και τις αρχέγονες μνήμες που όλοι φέρουμε.

Μύθοι, θρύλοι, δοξασίες και τα μυστήρια της ανθρώπινης ύπαρξης μετουσιώνονται σε φωνές, μελωδίες, ρυθμούς και δραματουργία από το συγκρότημα που πλέκει τον progressive ήχο με τη θεατρικότητα και μας οδηγεί όλο και πιο κοντά στον πυρήνα μας.

Κυριακή 2 Νοεμβρίου στο Κύτταρο το «ξύπνημα του Διόνυσου», για να αναπολήσουμε τις φωτεινές στιγμές του ταξιδιού και να πιάσουμε νέα άγνωστα λιμάνια.

Συντελεστές:

Έβελυν Ασουάντ – Φωνή

Σταύρος Τσουμάνης – Ηλεκτρική κιθάρα και φωνή

Βασίλης Προδρόμου – Ακουστική κιθάρα και φωνή

Παντελής Πέτρου – Ηλεκτρικό μπάσο και φωνητικά

Μάρκος Παύλου – Γκάιντα και φωνητικά

Δημήτρης Μπρέντας – Πνευστά και φωνητικά

Γιάννης Ράνης – Τύμπανα

Σκηνοθετική επιμέλεια – Marlene Kaminsky

Ηχοληψία – Άκης Γκοράκης

Φωτισμοί – Μιχάλης Κάρλος

Κοστούμια – Νίκη Ψυχογιού

Σχεδιασμός make up – Όλγα Φάλει

Make up artist – Έλενα Λίλε

Κατασκευή προσθετικών props – Ελεάνα Δημοπούλου

Κατασκευή κομμώσεων – Κωνσταντίνος Κολιούσης και Έλενα Παρασκευά

Hair Stylist – Έλενα Παρασκευά

Φωτογραφίες – Μαριάννα Αναγνωστοπούλου

Βίντεο – Αργύρης Βαλασιάδης

Merchandise – Χριστίνα Σταύρου

Γραφιστικά και media management – Ιωάννης Πηταράκης

Υπεύθυνη Παραγωγής και Social Media – Χρύσα Τσουμάνη

Είσοδος 20:30

Έναρξη 22:00

Εισιτήρια: 15 ευρώ προπώληση, 18 ευρώ στην πόρτα. ΑΜΕΑ: 10 ευρώ

Προπώληση: ticketmaster.gr

Διεύθυνση: Ηπείρου 48 & Αχαρνών – Αθήνα

Επιμέλεια: Σ.Κ.