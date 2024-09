Τις διαφορετικές εκφάνσεις της γυναικείας ύπαρξης αναδεικνύουν τα πόστερ του 65ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 10 Νοεμβρίου του 2024. Τα υπογράφει η γνωστή εικαστικός Στέλλα Καπεζάνου και «συνομιλούν» με το μεγάλο αφιέρωμα της διοργάνωσης «We, the Monster».

«Στο έργο Corn Maidens, 2024 (Οι Παρθένες του Καλαμποκιού) επιδίωξα να αποτυπώσω διαπολιτισμικά σύμβολα, δημιουργώντας μια εικαστική γλώσσα όπου μυθολογικές και ψυχολογικές αναφορές ενώνονται σε έναν χορό- ωδή στη θεϊκή γυναικεία δύναμη, αλλά και στη Μητέρα Φύση, με τη διττή της ιδιότητα ως δημιουργού (θρεπτικό καλαμπόκι) αλλά και καταστροφέα (φωτιά). Η ζωγραφική μου σκηνή συνδυάζει τις “παρθένες” που αφιερώνουν τα νιάτα τους στην προσευχή για τη νέα σοδειά– σύμφωνα με τις παραδόσεις των ιθαγενών λαών της Αμερικής–, με το καλαμπόκι ως καρπό που δίνει ζωή και χρησιμοποιείται στις τελετές, το αίμα ως σημάδι πόνου αλλά και έναρξης ενός νέου κύκλου ζωής, τα κοράκια ως σύμβολα του πνεύματος, αγγελιοφόρους ανάμεσα στις διαστάσεις, αλλά και διφορούμενους προστάτες ενάντια στο κακό (όπως άλλωστε και οι μαύρες γάτες). Τα δικά μου θηλυκά “τέρατα” τυλίγονται στις φλόγες, σε μία κόλαση-πάρτι, λαμπερή και φιλήδονη, όπου εν έτει 2024, μπορούν πλέον να την απολαμβάνουν», δηλώνει η δημιουργός.

Πόστερ του 65ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Λίγα λόγια για τη Στέλλα Καπεζάνου

Η Στέλλα Καπεζάνου είναι εικαστικός με έδρα την Αθήνα. Σπούδασε Ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, απ’ όπου και απέσπασε τιμητική υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών κατά την εισαγωγή της. Στη συνέχεια απέκτησε Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (MA Fine Arts) από το Chelsea College of Arts του Λονδίνου, με διπλή υποτροφία, από τη Motor Oil Hellas και τη Sir Frank Bowling Scholarship. To 2024, απέσπασε την καλλιτεχνική υποτροφία του Ιδρύματος Fulbright, για το διεθνές πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών του Santa Fe Art Institute στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ. Τα πιο πρόσφατα έργα της μελετούν την έννοια της κυριαρχίας ως δύναμης που απορρέει από το γυναικείο σώμα, εξελίσσοντας την έρευνα που χαρακτηρίζει το έργο της γύρω από ζητήματα φύλου, σωματικής αυτονομίας και αυτοδιάθεσης. Για το έργο της έχει λάβει διακρίσεις όπως το βραβείο Clyde & Co Emerging Star Award και το Cass Art Prize.

Έχει συμμετάσχει ως artist-in-residence σε προγράμματα φιλοξενίας καλλιτεχνών σημαντικών ιδρυμάτων και θεσμών, όπως το CARV Residency στην Κύπρο (2023), το iAR Residency στην Κωνσταντινούπολη (2020), το AucArt LAB Residency στο Λονδίνο (2019) και το Goethe-Institut Bonn στην Κολωνία και στο Βερολίνο (2014). Το έργο της έχει παρουσιαστεί διεθνώς σε ατομικές εκθέσεις, με πιο πρόσφατη την Corn Maidens (διπλή ατομική έκθεση), The Opening Gallery, Νέα Υόρκη (2024). Τέλος, έχει συμμετάσχει σε πλήθος ομαδικών εκθέσεων σε διεθνή κλίμακα. Ενδεικτικά: Unapologetic WomXn, Ross Sutton Gallery, Βενετία (2024), Sunburn, Studio West Gallery, Λονδίνο (2023), Στίγμα, Δρομοκαΐτειο ΨΝΑ, Αθήνα (2023), Now Women, Fougaro, Ναύπλιο (2023), Contemporary Now, The Edit Gallery, Λευκωσία (2022), Lusus Naturae, BcmA Gallery, Βερολίνο (2021), iAR Project, Akaretler Gallery, Κωνσταντινούπολη (2020), Love is a Dog from Hell, Μουσείο Φρυσίρα, Αθήνα (2019).

