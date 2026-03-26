Με την αιγίδα της Ελληνικής Πολιτιστικής Οργάνωσης Νόστος και στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την Επανάσταση της 25ης Μαρτίου 1821, παρουσιάζεται το ερχόμενο Σάββατο, στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, η τραγωδία «Πέρσες» του Αισχύλου -το αρχαιότερο σωζόμενο θεατρικό έργο της ανθρωπότητας.

«Σε μια περίοδο διεθνών εντάσεων και πολεμικών συγκρούσεων, το έργο αποκτά ιδιαίτερη επικαιρότητα, φωτίζοντας τις διαχρονικές έννοιες της ύβρεως, της πτώσης και της ανθρώπινης ευθύνης. Χωρίς την κάθαρση ή την ανατροπή της μοίρας, οι “Πέρσες” αναδεικνύουν την αναπόφευκτη συνέπεια της αλαζονείας της εξουσίας, προβάλλοντας ταυτόχρονα ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ του μέτρου, της ειρήνης και της ελευθερίας. Η δραματουργία του έργου αντλεί από τα ιστορικά γεγονότα της Ναυμαχία της Σαλαμίνας, τα οποία ο ίδιος ο Αισχύλος βίωσε ως αυτόπτης μάρτυρας. Ωστόσο, η σκηνική αφήγηση δεν εστιάζει στον θρίαμβο των νικητών, αλλά στον πόνο και τη συντριβή των ηττημένων, προσφέροντας μια σπάνια, βαθιά ανθρώπινη οπτική πάνω στις συνέπειες του πολέμου», αναφέρουν οι διοργανωτές.

Η παράσταση, σε μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία της Mónica Maffía, ανασυνθέτει την τελετουργική ατμόσφαιρα του περσικού κόσμου, μέσα από ένα σκηνικό σύμπαν όπου συνυπάρχουν το ορατό και το αόρατο. Μάσκες, μουσική, λόγος και φωτισμός συνθέτουν μια εμπειρία υψηλής αισθητικής, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μορφή της βασίλισσας Άτοσσας, που αναδεικνύεται σε κεντρικό φορέα στοχασμού για την εξουσία και τη μνήμη.

Η παραγωγή παρουσιάζεται εξ ολοκλήρου στα ισπανικά, με τη συμμετοχή καταξιωμένων ηθοποιών της αργεντίνικης σκηνής, σηματοδοτώντας την επιστροφή της αυθεντικής αρχαίας ελληνικής τραγωδίας στο Μπουένος Άιρες μετά από πολλά χρόνια.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος του Νόστου, Χριστίνα Τσαρδίκου, η παράσταση «γεφυρώνει το αρχαίο με το σύγχρονο, αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα του έργου», ενώ ξεχωριστή αναφορά έκανε στις μάσκες που δημιουργήθηκαν στα εργαστήρια του Teatro Colón, προσδίδοντας ιδιαίτερη συμβολική δύναμη στην παράσταση.

Η παραγωγή έχει τιμηθεί με το βραβείο Premio Teatros del Mundo, επιβεβαιώνοντας την καλλιτεχνική της αξία.

Η μοναδική παράσταση θα δοθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου, στις 20:30, στο British Art Center του Μπουένος Άιρες.

Όπως επισημαίνει η κ. Τσαρδίκου, «σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται από πολέμους, το μήνυμα της τραγωδίας παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ: στον πόλεμο δεν υπάρχουν νικητές ή ηττημένοι — υπάρχει μόνο η ήττα της ίδιας της ανθρωπότητας».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ