Ποιος δεν θυμάται τους τέσσερις αδελφούς Ντάλτον να εμφανίζονται στις σελίδες του «Λούκι Λουκ», με μοναδικό στόχο να ληστέψουν μια τράπεζα, να ξεφύγουν από τον «φτωχό και μόνο καουμπόι» και, φυσικά, να καταλήξουν για ακόμη μία φορά να αποτυγχάνουν; Ο Τζο, ο Γουίλιαμ, ο Τζακ και ο Άβερελ Ντάλτον έγιναν με τα χρόνια από τους πιο χαρακτηριστικούς και αγαπημένους αντιπάλους του Λούκι Λουκ, χαρίζοντας άφθονο γέλιο σε γενιές αναγνωστών.

Πίσω όμως από τους γνωστούς χαρακτήρες των κόμικς, υπήρχαν πραγματικοί άνθρωποι. Και η ιστορία τους δεν είχε σχεδόν τίποτα από το χιούμορ των περιπετειών του Λούκι Λουκ. Οι πραγματικοί Ντάλτον ήταν τέσσερα αδέλφια που έζησαν στην Αμερικανική Δύση στα τέλη του 19ου αιώνα και έγιναν γνωστοί για τις ληστείες τρένων, τραπεζών και χαρτοπαικτικών λεσχών.

Ο Γκράταν «Γκρατ» Ντάλτον, ο Ρόμπερτ «Μπομπ» Ντάλτον, ο Έμετ Ντάλτον και ο Γουίλιαμ «Μπιλ» Ντάλτον δεν ξεκίνησαν, όμως, ως παράνομοι. Αντίθετα, κάποιοι από αυτούς φόρεσαν πρώτα το σήμα του νόμου. Η πορεία τους από τους γελαδάρηδες και τους σερίφηδες στις ληστείες και την παρανομία ήταν σταδιακή και γεμάτη ανατροπές.

Και όλα αυτά συνέβησαν σε μια Αμερική που προσπαθούσε ακόμη να αφήσει πίσω της τον Εμφύλιο Πόλεμο και να δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα στην αχανή Δύση.

Οι Ντάλτον ήταν μια πολυμελής οικογένεια. Ο πατέρας τους, Λιούις Ντάλτον, εργαζόταν ως διαχειριστής σαλούν, ενώ η οικογένεια μετακινήθηκε αρκετά προτού βρει μόνιμη εγκατάσταση στην Κόφιβιλ του Κάνσας.

Ο Λιούις και η σύζυγός του, Αντελάιν, το γένος Γιάνγκερ, απέκτησαν 15 παιδιά. Δύο από αυτά πέθαναν κατά τη γέννα, ενώ τα υπόλοιπα 13 μεγάλωσαν μέσα σε μια οικογένεια που σύντομα θα αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες.

Ο Λιούις Ντάλτον εγκατέλειψε κάποια στιγμή τη σύζυγό του, αφήνοντας την Αντελάιν να μεγαλώσει μόνη της τα παιδιά. Δεν ήταν εύκολη εποχή για μια πολύτεκνη οικογένεια. Η Αμερική έβγαινε από τον Εμφύλιο Πόλεμο του 1861-1865 και περνούσε τη δύσκολη περίοδο της Ανοικοδόμησης. Η φτώχεια, οι μετακινήσεις και η αβεβαιότητα ήταν μέρος της καθημερινής ζωής για πολλές οικογένειες. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον μεγάλωσαν ο Γκρατ, ο Μπομπ, ο Έμετ και ο Μπιλ Ντάλτον.

Κανείς τους δεν μπορούσε τότε να γνωρίζει ότι τα ονόματά τους θα συνδέονταν αργότερα με μερικές από τις πιο γνωστές ληστείες της Άγριας Δύσης.

Από τους γελαδάρηδες στους ανθρώπους του νόμου

Τα τέσσερα αδέλφια εργάστηκαν αρχικά ως γελαδάρηδες. Ήταν μια συνηθισμένη δουλειά για νέους άνδρες στην αμερικανική Δύση, όπου τα μεγάλα κοπάδια και οι ατελείωτες εκτάσεις δημιουργούσαν ανάγκη για ανθρώπους που μπορούσαν να τα οδηγήσουν και να τα προστατεύσουν.

Η ζωή τους άλλαξε το 1887. Ο μεγαλύτερος αδελφός τους, ο Φρανκ Ντάλτον, ήταν βοηθός ομοσπονδιακού αστυνόμου. Σε ηλικία μόλις 28 ετών σκοτώθηκε από λαθρεμπόρους ουίσκι. Ο θάνατός του αποτέλεσε σημείο καμπής για τα αδέλφια του.

Σε ένδειξη σεβασμού στη μνήμη του, ο Γκρατ, ο Μπομπ και ο Έμετ ακολούθησαν τον ίδιο δρόμο. Έγιναν και οι ίδιοι σερίφηδες.

Για ένα διάστημα, η πορεία τους έμοιαζε να βρίσκεται στη σωστή πλευρά του νόμου. Κανείς δεν θα μπορούσε εύκολα να προβλέψει ότι λίγα χρόνια αργότερα οι ίδιοι άνθρωποι θα καταδιώκονταν από τις αρχές.

Όταν ο νόμος δεν ήταν πλέον αρκετός

Το 1890, τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Οι Ντάλτον είχαν μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα απλήρωτοι από την υπηρεσία τους. Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με τις δυσκολίες και τις συνθήκες της εποχής, τους έφερε όλο και πιο κοντά στην παρανομία.

Ο Μπομπ μπλέχτηκε σε υπόθεση διακίνησης παράνομου αλκοόλ, ενώ ο Γκρατ και ο Έμετ κατηγορήθηκαν για κλοπές αλόγων. Ο Μπομπ φυγοδίκησε, ενώ ο Γκρατ και ο Έμετ, αν και τελικά απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την υπηρεσία τους.

Η στιγμή αυτή ήταν καθοριστική

Οι τρεις αδελφοί δεν ήταν πλέον άνθρωποι του νόμου. Έχοντας χάσει τη δουλειά και την προηγούμενη ζωή τους, άρχισαν να ασχολούνται συστηματικά με τις κλοπές αλόγων.

Σύντομα, όμως, οι δραστηριότητές τους θα γίνονταν πολύ πιο φιλόδοξες και επικίνδυνες.

Η συμμορία παίρνει μορφή

Από το 1890 έως το 1892, οι Ντάλτον πέρασαν σε μια σειρά από ληστείες. Χαρτοπαικτικές λέσχες, τρένα και τράπεζες βρέθηκαν στο στόχαστρό τους.

Σιγά σιγά δημιουργήθηκε γύρω τους μια συμμορία και το όνομα των Ντάλτον άρχισε να προκαλεί ανησυχία στις περιοχές όπου δρούσαν.

Σε αυτή την προσπάθεια συμμετείχε και ο αδελφός τους Μπιλ

Η περίπτωση του Μπιλ ήταν ιδιαίτερη. Μέχρι τότε ήταν παντρεμένος και θεωρούνταν αξιοσέβαστος πολίτης. Είχε μάλιστα ασχοληθεί με την πολιτική και είχε γίνει μέλος του νομοθετικού σώματος της Καλιφόρνιας. Η σχέση του, όμως, με τους παράνομους αδελφούς του επηρέασε την πολιτική του πορεία και έριξε σκιά στη δημόσια εικόνα του.

Οι Ντάλτον είχαν πλέον αφήσει πίσω τους τη ζωή των γελαδάρηδων και των σερίφηδων. Είχαν γίνει παράνομοι.

Και τότε αποφάσισαν να επιχειρήσουν τη μεγαλύτερη ληστεία τους.

Η ληστεία που θα άλλαζε τα πάντα

Το πρωινό της 5ης Οκτωβρίου 1892, ο Μπομπ, ο Γκρατ και ο Έμετ Ντάλτον επέστρεψαν στην Κόφιβιλ του Κάνσας. Μαζί τους ήταν ο Ντικ Μπρόντγουελ και ο Μπιλ Πάουερς.

Στόχος τους ήταν οι δύο τράπεζες της πόλης. Η επιλογή της Κόφιβιλ δεν ήταν τυχαία. Ήταν η πόλη όπου είχαν μεγαλώσει και γνώριζαν καλά την περιοχή. Για τον Μπομπ Ντάλτον, όμως, η ληστεία είχε και μια προσωπική διάσταση. Ήθελε να πετύχει κάτι που θεωρούσε ιδιαίτερα σημαντικό: να ληστέψει δύο τράπεζες στην ίδια πόλη.

Υποστήριζε ότι αυτό δεν είχε καταφέρει ούτε ο διάσημος παράνομος Τζέσι Τζέιμς.

Οι πέντε άνδρες μπήκαν στην πόλη έφιπποι και μεταμφιεσμένοι. Το σχέδιο έμοιαζε καλά οργανωμένο.

Υπήρχε όμως ένα σοβαρό πρόβλημα. Οι κάτοικοι της Κόφιβιλ γνώριζαν τους Ντάλτον.

Παρά τις μεταμφιέσεις τους, κάποιοι τους αναγνώρισαν. Η είδηση άρχισε να διαδίδεται και οι κάτοικοι προετοιμάστηκαν για να αντισταθούν.

Μέσα σε λίγη ώρα, η προσπάθεια των Ντάλτον να ληστέψουν τις δύο τράπεζες μετατράπηκε σε μια από τις πιο αιματηρές συμπλοκές της ιστορίας τους.

Η Κόφιβιλ γίνεται πεδίο μάχης

Όταν οι ένοπλοι κάτοικοι και οι άνθρωποι του νόμου πήραν θέσεις, ξέσπασε άγρια ανταλλαγή πυροβολισμών.

Η συμμορία των Ντάλτον βρέθηκε αντιμέτωπη με μια δύναμη που δεν είχε υπολογίσει.

Ο Μπομπ Ντάλτον σκοτώθηκε. Μαζί του έπεσαν νεκροί ο Γκρατ Ντάλτον, ο Ντικ Μπρόντγουελ και ο Μπιλ Πάουερς.

Ο μόνος από την ομάδα που επέζησε ήταν ο Έμετ Ντάλτον. Είχε τραυματιστεί σοβαρά, αλλά οι άνθρωποι του νόμου τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στη δικαιοσύνη.

Η συμπλοκή είχε όμως θύματα και από την πλευρά της πόλης. Ο σερίφης Τσαρλς Κόνελι και τρεις από τους βοηθούς του σκοτώθηκαν.

Η μεγάλη ληστεία που ο Μπομπ Ντάλτον ονειρευόταν είχε καταλήξει σε καταστροφή. Η συμμορία είχε σχεδόν εξαφανιστεί μέσα σε λίγα λεπτά.

Ο Έμετ Ντάλτον επιζεί

Ο Έμετ Ντάλτον καταδικάστηκε σε ισόβια δεσμά. Η ιστορία του, ωστόσο, δεν τελείωσε στη φυλακή.

Το 1907, ύστερα από περίπου δεκαπέντε χρόνια εγκλεισμού, του απονεμήθηκε χάρη και αποφυλακίστηκε. Σε αντίθεση με την εικόνα του αμετανόητου παράνομου που θα μπορούσε να περιμένει κανείς, ο Έμετ κατάφερε να αφήσει πίσω του το παρελθόν. Εγκαταστάθηκε στο Λος Άντζελες και έζησε ως αξιοπρεπής επιχειρηματίας.

Η ζωή του είχε πλέον αλλάξει εντελώς. Από καταζητούμενος ληστής και κρατούμενος είχε γίνει ένας άνθρωπος που προσπαθούσε να χτίσει μια καινούργια ζωή.

Πέθανε στις 13 Αυγούστου 1937, έχοντας ζήσει σχεδόν μισό αιώνα μετά το τέλος της συμμορίας του.

Ο Μπιλ Ντάλτον συνεχίζει μόνος

Ο Μπιλ Ντάλτον δεν συμμετείχε στη ληστεία της Κόφιβιλ μαζί με τα αδέλφια του. Αυτό, όμως, δεν σήμαινε ότι εγκατέλειψε την παρανομία.

Συνέπραξε με τη συμμορία του Μπιλ Ντούλιν και αργότερα δημιούργησε τη δική του εγκληματική ομάδα.

Η νέα του πορεία δεν κράτησε για πολύ. Στις 8 Ιουνίου 1894, ο Μπιλ βρισκόταν στο αγροτόσπιτό του στο Άρντμορ της Οκλαχόμα. Ήταν στην μπροστινή βεράντα και έπαιζε με την κόρη του όταν ξαφνικά βρέθηκε περικυκλωμένος από αστυνομικούς.

Ακολούθησε ένοπλη σύγκρουση και ο Μπιλ Ντάλτον σκοτώθηκε. Με τον θάνατό του έκλεινε ουσιαστικά ο κύκλος μιας οικογένειας που μέσα σε λίγα χρόνια είχε περάσει από τη ζωή των γελαδάρηδων και την υπηρεσία του νόμου στις ληστείες και τις καταδιώξεις.

Από την ιστορία στον μύθο

Κι όμως, οι Ντάλτον δεν χάθηκαν από τη μνήμη. Η πραγματική ιστορία τους άρχισε να περνά στη λαϊκή κουλτούρα και, δεκαετίες αργότερα, ο Μορίς και ο Ρενέ Γκοσινί θα τους έδιναν μια εντελώς διαφορετική ζωή μέσα στις περιπέτειες του «Λούκι Λουκ».

Εκεί οι πραγματικοί αδελφοί Ντάλτον μεταμορφώθηκαν σε τέσσερις φανταστικούς χαρακτήρες: τον Τζο, τον Γουίλιαμ, τον Τζακ και τον Άβερελ. Ο καθένας απέκτησε τη δική του προσωπικότητα, όμως όλοι είχαν έναν κοινό στόχο: να νικήσουν τον Λούκι Λουκ και να πλουτίσουν μέσα από τις ληστείες τους.

Η εικόνα τους, φυσικά, απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Οι αληθινοί Ντάλτον δεν ήταν οι γκαφατζήδες κακοποιοί που γνωρίσαμε στα κόμικς. Ήταν άνθρωποι μιας σκληρής εποχής, ένοπλοι παράνομοι που συμμετείχαν σε πραγματικές ληστείες και αντιμετώπισαν με τη σειρά τους τον νόμο με τρόπο που, αρκετές φορές, ήταν μοιραίος.

Κι όμως, υπάρχει κάτι παράξενο και σχεδόν ειρωνικό στον τρόπο με τον οποίο έμειναν στην ιστορία.

Ο Μπομπ, ο Γκρατ, ο Έμετ και ο Μπιλ έζησαν σε έναν κόσμο όπου οι ληστείες μπορούσαν να τελειώσουν με μια σφαίρα. Οι περισσότεροι από αυτούς πέθαναν νέοι και βίαια. Το όνομά τους, όμως, δεν έμεινε μόνο στις παλιές εφημερίδες και στα αρχεία της Άγριας Δύσης. Πέρασε στη μυθοπλασία.

Και εκεί, αντί να κυνηγούν τράπεζες και τρένα, άρχισαν να κυνηγούν τον Λούκι Λουκ. Έτσι, οι πραγματικοί Ντάλτον μπορεί να έζησαν λίγο και να πέθαναν μέσα στη βία της εποχής τους, όμως οι φανταστικοί Ντάλτον απέκτησαν κάτι που οι ίδιοι δεν θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν: μια θέση στην παγκόσμια ιστορία των κόμικς.

Και κάθε φορά που οι τέσσερις γνώριμοι αδελφοί εμφανίζονται ξανά σε μια περιπέτεια του «Λούκι Λουκ», η Άγρια Δύση ξαναζωντανεύει – έστω και μέσα από τη χιουμοριστική ματιά του κόμικς.