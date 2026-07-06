Οι Rolling Stones, με αφορμή το νέο τους άλμπουμ «Foreign Tongues», που κυκλοφορεί στις 10 Ιουλίου, αποτίουν έναν ιδιαίτερο φόρο τιμής στην ελληνική γλώσσα. Στο οπισθόφυλλο του δίσκου, η φράση «Ξένες Γλώσσες» εμφανίζεται και στα ελληνικά, ανάμεσα σε πολλές άλλες γλώσσες του κόσμου, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σημασία και την πολιτιστική αξία της ελληνικής ως μιας από τις σημαντικότερες γλώσσες της παγκόσμιας ιστορίας.

Το νέο άλμπουμ θα έχει 14 τραγούδια και αποτελεί τη συνέχεια του επιτυχημένου «Hackney Diamonds». Παραγωγός είναι ξανά ο Andrew Watt, ενώ συμμετέχουν και καλλιτέχνες όπως οι Paul McCartney, Robert Smith και Steve Winwood.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το πιο πρόσφατο video που κυκλοφόρησαν για το κομμάτι «Jealous Lover» στο οποίο πρωταγωνιστεί η Anya Taylor-Joy και ο Charles Melton!

Καθώς η προσμονή για το νέο άλμπουμ κορυφώνεται, το «Jealous Lover» αποτελεί ακόμη ένα χαρακτηριστικό δείγμα της μοναδικής ικανότητας των Rolling Stones να κινούνται με άνεση ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά είδη. Έπειτα από την αισιόδοξη pop-rock ενέργεια του προηγούμενου single «In The Stars», το νέο τραγούδι στρέφεται σε έναν soulful R&B ήχο, με τον Mick Jagger να ξεχωρίζει με μια καθηλωτική ερμηνεία σε falsetto.

Αντλώντας έμπνευση από τη διαχρονική σχέση του συγκροτήματος με τη rhythm & blues, το «Jealous Lover» συνδυάζει ακαταμάχητες μελωδίες, πλούσιες ενορχηστρώσεις και οξυδερκείς, παρατηρητικούς στίχους. Ο Jagger απευθύνει με χιούμορ, αυτοπεποίθηση και έντονες εικόνες μια καυστική προειδοποίηση σε έναν υπερβολικά ζηλότυπο και αδιάκριτο εραστή, δίνοντας ξεχωριστό χαρακτήρα στην αφήγηση του τραγουδιού.

Το κομμάτι βασίζεται στις εκφραστικές κιθάρες των Keith Richards και Ronnie Wood, των οποίων η διακριτική αλλά ουσιαστική αλληλεπίδραση διαμορφώνει τον μελωδικό του πυρήνα. Το στιβαρό rhythm section, με τον Darryl Jones στο μπάσο και τον Steve Jordan στα ντραμς και τα κρουστά, δημιουργεί ένα βαθύ και σταθερό groove, ενώ ο επί χρόνια φίλος και συνεργάτης του συγκροτήματος Steve Winwood προσθέτει τον χαρακτηριστικό ήχο των πλήκτρων Rhodes και του οργάνου. Τον ζεστό, soulful χαρακτήρα του τραγουδιού συμπληρώνουν οι επιπλέον μουσικές παρεμβάσεις του παραγωγού Andrew Watt και του πληκτρά Matt Clifford.

Το «Jealous Lover» αναδεικνύει τη χημεία και τη δημιουργικότητα που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τους Rolling Stones περισσότερες από έξι δεκαετίες μετά την ίδρυσή τους, συνδυάζοντας τις κλασικές μουσικές επιρροές τους με μια φρέσκια και σύγχρονη προσέγγιση.