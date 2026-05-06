Το νέο άλμπουμ των Rolling Stones με τίτλο «Foreign Tongues» θα κυκλοφορήσει τη 10η Ιουλίου, ανακοίνωσε την Τρίτη (5/5) το θρυλικό ροκ συγκρότημα, λιγότερο από έναν μήνα μετά την κυκλοφορία ενός σινγκλ τραγουδιού.

Το «Foreign Tongues» θα είναι το 25ο άλμπουμ των Stones στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το τελευταίο τους κατά σειρά, το «Hackney Diamonds», είχε κυκλοφορήσει το 2023.

Το συγκρότημα ανακοίνωσε την κυκλοφορία του στον ιστότοπό του, δημοσιεύοντας ένα βίντεο όπου διακρίνονται οι ογδοντάχρονοι Μικ Τζάγκερ και Κιθ Ρίτσαρντς, όπως και ο εβδομηντάχρονος Ρόνι Γουντ να εργάζονται μέσα σε ένα στούντιο ηχογράφησης.

Αυτό το άλμπουμ θα είναι «πιστό στον «ήχο των Rolling Stones», με επιρροές μπλουζ, κάντρι, ροκ, αναφέρει το συγκρότημα στον ιστότοπό του.

Λίγο νωρίτερα σήμερα, είχε δημοσιευτεί ένα μήνυμα σχετικά με μια επερχόμενη αναγγελία στον ιστότοπο του μυστηριώδους συγκροτήματος «The Cockroaches», το οποίο είναι στην πραγματικότητα ένα ψευδώνυμο των Rolling Stones.

Υπό αυτή την ταυτότητα, την οποία έχει ήδη χρησιμοποιήσει το συγκρότημα για μυστικές συναυλίες τις δεκαετίες του 1970 και 1980, οι Άγγλοι ρόκερ δημοσίευσαν στα μέσα Απρίλιου ένα σινγκλ, το «Rough and Twisted», σε βινύλιο και σε περιορισμένα αντίτυπα.

Δείτε το βίντεο:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Rolling Stones (@therollingstones)

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ