Οι σειρές «Severance» και «The Penguin» προηγούνται στις υποψηφιότητες για βραβεία Emmy.

Το ψυχολογικό θρίλερ επιστημονικής φαντασίας της Apple TV+ «Severance» με πρωταγωνιστή τον Άνταμ Σκοτ προηγείται με συνολικά 27 υποψηφιότητες στα φετινά βραβεία Emmy και ειδικότερα για τη δεύτερη σεζόν που σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

Ακολουθεί η δραματική σειρά «The Penguin» που δημιουργήθηκε από την Λόρεν ΛεΦρανκ για το HBO με 24 υποψηφιότητες. Η σειρά είναι spin-off της ταινίας The Batman (2022) και βασίζεται στον «Πιγκουίνο» χαρακτήρα των DC Comics.

Οι σειρές «The Studio» και «The White Lotus» είναι υποψήφιες σε 23 κατηγορίες και το «The Last Of Us» σε 16.

Στις υποψηφιότητες για την Καλύτερη Ερμηνεία Κάθι Μπέιτς (Matlock) καταγράφει ρεκόρ στα 77 της χρόνια ως η μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκα που διεκδικεί το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου σε δραματική σειρά.

Εντύπωση προκάλεσε η υποψηφιότητα του 15χρονου Όουεν Κούπερ στην κατηγορία Β’ Ανδρικού Ρόλου σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία. Στη συγκεκριμένη κατηγορία δεν ήταν ξανά υποψήφιος έφηβος ηθοποιός.

Στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Μίνι Σειρά, ο Κόλιν Φάρελ (The Penguin) και ο Στίβεν Γκρέιαμ (Adolescence) είναι υποψήφιοι μαζί με τους Τζέικ Τζίλενχαλ, Μπράιαν Ταϊρί Χένρι και Κούπερ Κοχ.

Το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Μίνι Σειρά διεκδικούν οι Κέιτ Μπλάνσετ, Μισέλ Γουίλιαμς και Ρασίντα Τζόουνς.

Η 77η τελετή απονομής των βραβείων Emmy θα πραγματοποιηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theater στο Λος Αντζελες, με οικοδεσπότη τον Αμερικανικό κωμικό Νέιτ Μπαργκάτζε.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες για Βραβεία Emmy:

Καλύτερος Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Κέιτ Μπλάνσετ, Disclaimer

Μέγκαν Φέιχι, Sirens

Ρασίντα Τζόουνς, Black Mirror

Κριστίν Μιλιότι, The Penguin

Μισέλ Ουίλιαμς, Dying for Sex

Καλύτερη Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Adolescence

Black Mirror

Dying for Sex

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

The Penguin

Καλύτερη Α’ Γυναικεία Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά

Ούζο Αντούμπα, The Residence

Κρίστεν Μπελ, Nobody Wants This

Κουίντα Μπράνσον, Abbott Elementary

Άιο Εντεμπίρι, The Bear

Τζιν Σμαρτ, Hacks

Καλύτερη Α’ Ανδρική Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά

Άνταμ Μπρόντι, Nobody Wants This

Σεθ Ρόγκεν, The Studio

Τζέισον Σίγκελ Shrinking

Μάρτιν Σορτ, Only Murders in the Building

Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, The Bear

Καλύτερη Κωμική Σειρά

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

The Studio

What We Do in the Shadows

Καλύτερη Α’ Ανδρική Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν Paradise

Γκάρι Όλντμαν, Slow Horses

Πέδρο Πασκάλ, The Last of Us

Άνταμ Σκοτ, Severance

Νόα Γουάιλ, The Pitt

Καλύτερη Α’ Γυναικεία Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά

Κάθι Μπέιτς, Matlock

Σάρον Χόργκαν, Bad Sisters

Μπριτ Λόουερ, Severance

Μπέλα Ράμσι The Last of Us

Κέρι Ράσελ, The Diplomat

Καλύτερη Δραματική Σειρά

Andor

The Diplomat

The Last of Us

Paradise

The Pitt

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Καλύτερο Reality Πρόγραμμα

The Amazing Race

RuPaul’s Drag Race

Survivor

Top Chef

The Traitors

Καλύτερη Talk Εκπομπή

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live!

The Late Show With Stephen Colbert

Β΄ Ανδρικός Ρόλος Δραματική Σειρά

Χαβιέ Μπαρδέμ, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Μπιλ Καμπ, Presumed Innocent

Όουεν Κούπερ, Adolescence

Ρομπ Ντιλέινι, Dying for Sex

Πίτερ Σάρσγκααρντ, Presumed Innocent

Άσλεϊ Γουότερς, Adolescence

Β΄ Γυναικείος Ρόλος Δραματική Σειρά

Πατρίσια Αρκέτ, Severance

Κάρι Κουν, The White Lotus

Κάθριν ΛαΝάσα, The Pitt

Τζουλιάν Νίκολσον, Paradise

Πάρκερ Πόουζι, The White Lotus

Νατάσα Ρόθγουελ, The White Lotus

Αιμέ Λου Γουντ, The White Lotus

Β΄ Ανδρικός Ρόλος Κωμωδία

Άϊκ Μπάρινχολτζ, The Studio

Κόλμαν Ντομίνγκο, Τέσσερις Εποχές

Χάρισον Φορντ, Shrinking

Τζεφ Χίλερ, Somebody Somewhere

Έμπον Μος-Μπάκραχ, The Bear

Μάικλ Ούρι, Shrinking

Μπόουεν Γιανγκ, Saturday Night Live

Β΄ Γυναικείος Ρόλος Κωμωδία

Λίζα Κόλον-Ζάγιας, The Bear

Χάνα Ενμπάιντερ, Hacks

Κάθριν Χαν, The Studio

Τζανέλ Τζέιμς, Abbott Elementary

Κάθριν Ο’ Χάρα, The Studio

Σέριλ Λι Ραλφ, Abbott Elementary

Τζέσικα Γουίλιαμς, Shrinking

Καλύτερη Talk Σειρά

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live!

The Late Show With Stephen Colbert

Reality Competition

The Amazing Race

RuPaul’s Drag Race

Survivor

Top Chef

The Traitors