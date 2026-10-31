Το «The Kelly Clarkson Show» απέσπασε πέντε βραβεία στην 53η τελετή απονομής των Βραβείων Έμμυ Πρωινής Ζώνης (Daytime Emmy) την Παρασκευή (30/10).

Κέρδισε το κορυφαίο βραβείο στην κατηγορία των εκπομπών λόγου (talk show) συγκεντρώνοντας τις περισσότερες διακρίσεις από κάθε άλλο πρόγραμμα.

Η σειρά «General Hospital» του δικτύου ABC κατέκτησε το κορυφαίο βραβείο στην κατηγορία Δράματος για έκτη συνεχή χρονιά και απέσπασε άλλες τρεις διακρίσεις.

Η νέα σειρά του CBS, «Beyond the Gates», η οποία επίσης απέσπασε τέσσερα βραβεία ήταν για πρώτη χρονιά υποψήφια.

Οι εκπομπές «The Kelly Clarkson Show» και «Sherri» βραβεύτηκαν στη φετινή τελετή, αν και πλέον έχουν διακοπεί.

Η παρουσιάστρια του «Sherri»,Σέρι Σέπερντ κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Παρουσίασης Εκπομπής Λόγου. Το«The Kelly Clarkson Show» -πέρα από το Βραβείο Καλύτερης Εκπομπής Λόγου-διακρίθηκε επίσης στις κατηγορίες: Σκηνοθεσία (για σειρά μη μυθοπλασίας σε στούντιο), Κομμώσεις/Μακιγιάζ, Καλλιτεχνική Διεύθυνση/Διακόσμηση Σκηνικών/Σχεδιασμός Σκηνικού, καθώς και Μίξη/Μοντάζ Ήχου. Λόγω του χρονικού πλαισίου επιλεξιμότητας, και οι δύο εκπομπές θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής για τα Βραβεία και την επόμενη χρονιά με πρωτότυπα επεισόδιά τους που γυρίστηκαν εντός του 2026.

Η πρωταγωνίστρια του «Beyond the Gates» Τάμαρα Τούνι κέρδισε Βραβείο Πρωταγωνιστικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά, το πρώτο Emmy της καριέρας της.

Στην κατηγορία των πρωτοεμφανιζόμενων νικητών είναι και η Σταρ Τζόουνς που κέρδισε το πρώτο της Βραβείο Έμμυ έπειτα από 14 υποψηφιότητες – αυτή τη φορά στην κατηγορία «Προσωπικότητα της Πρωινής Ζώνης» για την εκπομπή «Divorce Court».

Η Τζίνι Φράνσις, η οποία ξεκίνησε τον ρόλο της στη σειρά «General Hospital» σε ηλικία 14 ετών το 1977, έλαβε το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς, το οποίο της απένειμε ο σύζυγός της, ηθοποιός και σκηνοθέτης Τζόναθαν Φρέικς.

Με την απονομή των Βραβείων Έμμυ Πρωινής Ζώνης αναγνωρίζονται παραγωγές που προβάλλονται κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως δραματικές σειρές, εκπομπές συζήτησης (talk shows), ειδήσεις ψυχαγωγίας, καθώς και εκπομπές μαγειρικής, περιπέτειας, εκπαιδευτικού περιεχομένου και νομικού/δικαστικού ενδιαφέροντος.

Η 53η τελετή απονομής των Βραβείων Έμμυ Πρωινής Ζώνης πραγματοποιήθηκε στο Hollywood Palladium στο Λος Άντζελες.

Αναλυτικά οι νικητές των Βραβείων Έμμυ Πρωινής Ζώνης:

Καλύτερη Δραματική Σειρά Πρωινής Ζώνης

“General Hospital” (ABC)

Καλύτερος Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Τάμαρα Τούνι

Καλύτερος Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Σκοτ Κλίφτον The Bold and the Beautiful (Τόλμη και Γοητεία).

Καλύτερη Καθημερινή Εκπομπή Συζήτησης

The Kelly Clarkson Show (NBC)

Καλύτερος Παρουσιαστής/στρια Talk Show:

Σέρι Σέπερντ (Sherri)

Καλύτερη Εκπομπή Ειδήσεων Ψυχαγωγίας

“Entertainment Tonight” (CBS Media Ventures)

Καλύτερη Σειρά Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Μαγειρικής

“Be My Guest with Ina Garten” (Food Network [Pacific Productions])

Καλύτερη Σειρά Γαστρονομικού Πολιτισμού

“Lucky Chow” (PBS [Lucky Rice])

Καλύτερη Σειρά Νομικού / Δικαστικού Περιεχομένου

«Justice For The People with Judge Milian» (Entertainment Studios)

Καλύτερη Εκπομπή Ταξιδιών και Περιπέτειας

«Solo Traveling with Tracee Ellis Ross» (Roku [Joy Mill Entertainment | Story Syndicate | Artists First])

Καλύτερο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα / Πρόγραμμα Πρακτικών Συμβουλών (How-To)

Home Town Takeover» (HGTV [RTR Media Inc.])

Καλύτερη Εκπομπή Τρόπου Ζωής (Lifestyle)

«A Different Breed» (InkBlot Narratives [Purina Films])

Καλύτερη Εκπομπή για τις Τέχνες και την Ποπ Κουλτούρα

«Off Script With The Hollywood Reporter» (The Hollywood Reporter [IFC])

Καλύτερο Ειδικό Πρόγραμμα της Πρωινής Ζώνης (Daytime Special)

«Unleashing Hope: The Power of Service Dogs for Children with Autism» (Hulu [NY27 Productions | Shivelight LLC | Zables & Associates])

Καλύτερο Πρόγραμμα Μικρής Διάρκειας της Πρωινής Ζώνης

«Glam Through The Ages» (KeyTV Network)

Καλύτερη Ερμηνεία Β’ Γυναικείου Ρόλου σε Καθημερινή Δραματική Σειρά

Μπεθ Μέιτλαντ «The Young and the Restless» (CBS [Sony Pictures Television])

Καλύτερη Ερμηνεία Β’ Ανδρικού Ρόλου σε Καθημερινή Δραματική Σειρά

Ρότζερ Χόουαρθ «The Young and the Restless» (CBS [Sony Pictures Television])

Ανερχόμενο Ταλέντο σε Καθημερινή Δραματική Σειρά

Αμπίρ Μισέλ «Beyond the Gates» (CBS)

Καλύτερη Ερμηνεία Έκτακτης Συμμετοχής σε Καθημερινή Δραματική Σειρά

Τζεφ Κόμπερ «General Hospital» (ABC)

Καλύτερος/ή Παρουσιαστής/Παρουσιάστρια Εκπομπής Μαγειρικής

Ίνα Γκάρτεν «Be My Guest with Ina Garten» (Food Network [Pacific Productions])

Εξαίρετη Προσωπικότητα της Πρωινής Ζώνης – Καθημερινή Εκπομπή

Σταρ Τζόουνς και Κόρεϊ Τζόβαν «Divorce Court» (Fox)

Εξαιρετική Προσωπικότητα Πρωινής Ζώνης – Μη Καθημερινή Εκπομπή

Τζάντα ντε Λαουρέντις, “Giada in My Kitchen” (Prime Video [Butternut])

Καλύτερη Ομάδα Σεναριογράφων για Δραματική Σειρά

“General Hospital” (ABC)

Καλύτερο Σενάριο για Σειρά Μη Μυθοπλασίας Ημέρας

“Expedition Unknown”: Searching for World War II’s Lost Hero (Discovery Channel [Ping Pong Productions])

“This Old House”: Asheville Rebuilds (PBS | Roku [This Old House Productions])

Καλύτερη Ομάδα Σκηνοθετών Δραματικής Σειράς

“Days of Our Lives” (Peacock [Corday Productions, Inc. | Sony Pictures Television])

Καλύτερη Σκηνοθεσία για Σειρά Μη Μυθοπλασίας Ημέρας (Εκτός Στούντιο)

A Different Breed”: The Season Begins (InkBlot Narratives [Purina Films])

Καλύτερη Σκηνοθεσία σε Σειρά Μη Μυθοπλασίας

«The Kelly Clarkson Show»: Επεισόδιο 5033 (NBCUniversal Syndication Studios)