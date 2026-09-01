Οι Σκιαδαρέσες επιστρέφουν στη σκηνή της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, για μια συναυλία που συνδυάζει τη μουσική με το χαρακτηριστικό, ανατρεπτικό χιούμορ τους.

Μετά το τέλος του καλοκαιριού και την επιστροφή στην καθημερινότητα, οι Σκιαδαρέσες καλούν το κοινό να αφήσει για λίγο πίσω του τις διακοπές, τα μπάνια και τα παγωτά και να συναντηθεί μαζί τους σε μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, ενέργεια και σαρκαστική διάθεση. Και επειδή, όπως λένε και οι ίδιες, «ο καπιταλιστικός τροχός περιμένει να σας λιώσει», η συναυλία αποτελεί την ιδανική αφορμή για μια τελευταία καλοκαιρινή ανάσα πριν από την επιστροφή στη ρουτίνα.

Το κοινό που θα βρεθεί στην Τεχνόπολη θα έχει, μάλιστα, τη δυνατότητα να… ζητήσει τον λόγο από τις ίδιες μετά το τέλος της συναυλίας, αρκεί να είναι προετοιμασμένο για τα αντεπιχειρήματα, άλλωστε, όπως προειδοποιούν, έχουν κάνει MUN στο σχολείο.

Τις Σκιαδαρέσες στη σκηνή πλαισιώνουν οι μουσικοί Φάνης Ζαχόπουλος, Δημήτρης Κουζής, Αλέξης Στενάκης και Χάρης Παρασκευάς. Τον ήχο αναλαμβάνουν ο Κώστας Χαϊκάλης και ο Ηλίας Καρούμπαλης, ενώ την παραγωγή έχει η Imaginart Live Music.

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Πειραιώς 100 & Βουτάδων, Γκάζι, Αθήνα

Ώρα έναρξης: 21.00

Πόρτες: 19.30

Εισιτήρια: Early Bird 13€, προπώληση 15€, ταμείο 18€.