Οι εμβληματικές Spice Girls τίμησαν την 30η επέτειο του πρωτοποριακού πρώτου τους single, Wannabe, τονίζοντας πως το τραγούδι «άλλαξε τη ζωή τους για πάντα». Το ποπ φαινόμενο της δεκαετίας του 1990, που αποτελούσαν οι Βικτόρια Μπέκαμ, Έμα Μπάντον, Μέλανι Μπράουν, Μέλανι Τσίσολμ και Τζέρι Χάλιγουελ ανέβηκε γρήγορα στην κορυφή των charts μετά την κυκλοφορία του Wannabe το 1996. Το συγκρότημα έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα γυναικεία όλων των εποχών, εξασφαλίζοντας εννέα singles στο νούμερο ένα του chart του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Μέλανι Τσίσολμ, γνωστή ως Sporty Spice, αναφέρθηκε στο πώς αισθάνεται σε ανάρτησή της στο Instagram, γράφοντας: «30 χρόνια γυναικείας δύναμης, χρόνια πολλά Wannabe, σ’ αγαπώ @emmaleebunton @victoriabeckham @officialmelb @gerihalliwellhorner @biffco, και Matt Rowe. Το τραγούδι που άλλαξε τη ζωή μας για πάντα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Melanie C (@melaniecmusic)

Η Τζέρι Χάλιγουελ ή Ginger Spice, απέτισε επίσης φόρο τιμής δηλώνοντας: «30 Χρόνια Wannabe -ευχαριστώ τις όμορφες αδερφές μου Spice @victoriabeckham, @officialmelb, @melaniecmusic, @emmaleebunton, και ευχαριστώ τους θαυμαστές που είναι μαζί μας».

«Βρισκόμαστε σε συζητήσεις και θέλουμε να γιορτάσουμε την επέτειο και, φυσικά, θέλουμε να γιορτάσουμε την απίστευτη κληρονομιά μας, αλλά το να βρούμε αυτό στο οποίο όλες συμφωνούμε είναι το σωστό, αλλά πάντα παραμένω πολύ αισιόδοξη», τόνισε πρόσφατα η Μέλανι Τσίσολμ αναφερόμενη σε πιθανή επανανένωση του συγκροτήματος.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ