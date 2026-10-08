Οι «Στρακαστρούκες» έκαναν το μεγάλο μπαμ – και επιστρέφουν! Δύο σεζόν με εισιτήρια που εξαντλήθηκαν μήνες πριν. Μια τρίτη σεζόν σε μεγαλύτερη θεατρική στέγη. Μια καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Και τώρα, για 4η χρονιά, οι «Στρακαστρούκες» του Δημήτρη Σαμόλη, σε σκηνοθεσία Μάριου Κακουλλή, επιστρέφουν από τις 23 Οκτωβρίου στο Auditorium.

Ένα συγκλονιστικό one man show, γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και αλήθειες που πονάνε. Μια παράσταση που αγαπήθηκε από το κοινό, συζητήθηκε έντονα και άφησε το δικό της αποτύπωμα όπου κι αν παρουσιάστηκε.

Λίγα λόγια για το έργο

Δέκα λεπτά πριν χτυπήσουν οι καμπάνες για την Ανάσταση, σ’ ένα χωριό της Κρήτης, ο Κωσταντής κρατά στη μία του χούφτα καραμελάκια που σκάνε στο στόμα και στην άλλη αυτοσχέδιες στρακαστρούκες.

Σε μια κλειστή κοινωνία, όπου κανείς δεν του απλώνει το χέρι, ο Κωσταντής ανοίγει την καρδιά του. Με σπαρακτικό χιούμορ, τρυφερότητα και αφοπλιστική ειλικρίνεια, μιλά για όλα όσα τον έμαθαν να κρύβει – λίγο πριν κάνει το μεγάλο «μπαμ».

Μέσα από την ιστορία ενός αγοριού που δεν χωρά στα πρότυπα που του επιβάλλονται, οι «Στρακαστρούκες» μιλούν για την ελληνική οικογένεια, το «αντριλίκι», τον εκφοβισμό, τη διαφορετικότητα και τη ζωή στην επαρχία.

Πικρές και οδυνηρές αλήθειες συναντούν το χιούμορ και την τρυφερότητα, δημιουργώντας μια παράσταση που σε κάνει να γελάσεις, να συγκινηθείς και, κυρίως, να κοιτάξεις κατάματα όσα συχνά επιλέγουμε να μη βλέπουμε.

Συντελεστές

Κείμενο – Ερμηνεία – Τραγούδια: Δημήτρης Σαμόλης

Σκηνοθεσία: Μάριος Κακουλλής

Σκηνικά – Κοστούμια: Λουκάς Μπάκας

Φωτιστικός σχεδιασμός – Δραματουργία: Στέφανος Δρουσιώτης

Μουσική: ECATI

Παραγωγή: ARS AETERNA

Διάρκεια: 70 λεπτά